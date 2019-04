A70: Autounfall bei Kulmbach - Es kommt zu Verkehrsbehinderungen

Am Mittwochnachmittag hat laut der Polizei es auf der A70 einen Verkehrsunfall gegeben. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Anschlussstelle Kulmbach-Neudrossenfeld in Fahrtrichtung Bayreuth. Dabei fuhr ein Auto in die Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich dabei. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

