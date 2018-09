Unfall in Oberfranken: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Tödlich verunglückt ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag, 8. September 2018. Wie die Polizei mitteilte ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr auf der Straße zwischen Stadtsteinach und Schwand. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten noch versucht, den Motorradfahrer zu reanimieren, heißt es in der Kurzmeldung. Er sei aber noch an der Unfallstelle verstorben.

Unfallhergang noch nicht bekannt

Der Unfallhergang ist bisher nicht bekannt. Sobald weitere Informationen vorliegen, gibt inFranken.de diese weiter.

Im Juli war es auf der gleichen Strecke zu einem tödlichen Unfallgekommen. Erst am vergangenen Donnerstag hatten sich in Oberfranken zwei tödliche Motorradunfälle ereignet: der eine im Landkreis Lichtenfels, der andere im Landkreis Forchheim.