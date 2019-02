Ein schwerer Unfall hat sich heute 17.45 Uhr auf der Welschenkahler Umgehung bei Kulmbach ereignet. Ein 25-Jähriger, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Autobahn unterwegs war, stieß mit einem anderen Auto zusammen, in dem ein 66-Jähriger und eine 63-Jährige in Richtung Kasendorf fuhren.

Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Insassen des anderen Autos wurden laut Polizei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Unfallursache unbekannt

Wie der Pressesprecher der Landkreis-Feuerwehren, Yves Wächter, mitteilte, waren die Wehren aus Welschenkahl, Kasendorf, Azendorf und Schirradorf im Einsatz. Zur genauen Unfallursache konnte die Polizei gestern Abend noch keine Angaben machen.

Lesen Sie auch: Coburg: Autofahrerin prallt bei Straßenglätte gegen Baum - 30-Jährige verletzt

Andere schauen gerade: Nürnberg: 25-Jähriger greift Frau mit Messer an

hn