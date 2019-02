Die Freude eines 47-jährigen Mannes am Erwerb seines neuen Audi Q7 währte nicht lange. Zum Zwecke der Überführung des Pkws auf einem Anhänger fuhr der Bayreuther am Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach auf die A70 in Richtung Kulmbach auf. Im Bereich Harsdorf schaukelte sich der Anhänger auf und konnte nicht mehr in die Spur gebracht werden.

A70: Anhänger mit Audi Q7 überschlägt sich

Die Kupplung riss sich vom Zugfahrzeug los und der Anhänger überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer eines nachfolgenden Fahrzeugs erkannte die Unfallstelle zu spät. Sein Auto stieß mit dem quer zur Fahrbahn liegenden Anhänger zusammen. Auch die Schutzplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der Unfall sorgte bei den Rettungskräften in der Region für kurzzeitige Verwirrung. Zunächst ging man davon aus, das mehrere Personen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt seien. Vor Ort bestätigte sich dies zum Glück nicht - letztlich wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Rettungskräfte übernahmen die Absicherung der Unfallstelle.

Kurzzeitig blieb die Autobahn am Freitagabend komplett gesperrt. Nach ersten Reinigungsarbeiten konnte zumindest die linke Fahrspur wieder freigegeben werden. Den Sachschaden beziffert die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth auf ungefähr 40.000 Euro.