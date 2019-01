Kulmbach 25.01.2019

Verkehrsbelastung

Umleitung: Anwohnern in der Blaich stehen harte Monate bevor

Eine Großbaustelle in der Hofer Straße führt den Verkehr auf Umwege. Den Anwohnern an der Umleitungsstrecke in der Blaich stehen harte Monate bevor.