Am Trebgaster Glascontainerstandort am Ortsausgang in Richtung Harsdorf haben Unbekannte ihren Sperrmüll abgelagert. Es ist schon verständlich, dass in diesen Zeiten mancher ab und zu einmal etwas abwegige Gedanken hat.

Wenn man so etwas sieht, stellt man sich trotzdem die Frage, ob der oder die Verursacher einer derartigen Umweltverschmutzung wirklich noch alle Tassen im Schrank haben?

Trebgast : 2. Platz als "schönstes Dorf Bayerns"

Vielleicht sollte man diesen Leuten mal wieder in Erinnerung rufen, dass Trebgast beim Bundeswettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden, unser Dorf hat Zukunft" auf Landesebene als "schönstes Dorf Bayerns" prämiiert wurde, und im Bundesentscheid den zweiten Platz erreichte. Die Auszeichnung überreichte 2002 die damalige Umweltministerin Renate Künast in Berlin.

Eine Anmeldung zur Sperrmüll-Abholung durch das Landratsamt Kulmbach wäre hier der richtige - und zudem noch kostenlose - Weg zur Lösung des Problems gewesen.