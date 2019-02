Trauer in Kulmbach und Kronach um Mario Schmidt

Der Burghaiger war nach Abschluss seiner Lehramtsanwärterzeit lange in der Rhön eingesetzt, ehe er an die Pestalozzi-Schule in Kulmbach zurückkehrte.

Später wurde er Konrektor an der Grundschule Ziegelhütten und an der Hauptschule in Mainleus. Kurz war Mario Schmidt auch bei der Regierung von Oberfranken tätig, ehe er nochmals auf die Stelle des Konrektors in Mainleus zurückkehrte. 2007 wurde er Leiter der Hauptschule in Altenkunstadt.

2010 wechselte Mario Schmidt als Schulrat ins Staatliche Schulamt in Kulmbach und war dort zunächst für die Hauptschulen in Neudrossenfeld, Neuenmarkt-Wirsberg, Stadtsteinach-Untersteinach und Marktleugast zuständig, kümmerte sich auch um die Grundschulen in diesem Bereich sowie um die Lehrer-Fortbildung und die Betreuung der Fach- und Förderlehrer.

Zum 1. April 2011 war Schmidt dann nach einer organisatorischen Umstellung auf Grund sinkender Schülerzahlen in beiden Landkreisen je zur Hälfte in den Schulämtern Kulmbach und Kronach tätig, wo er jeweils die Leiter vertrat. 2014 wurde er zum Schulamtsdirektor befördert. Er war seit 2010 auch stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Mario Schmidt zum 1. August 2017 in Pension gehen. Am 2. Februar starb Mario Schmidt. Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, 7. Februar, um 14 Uhr in der Johanneskirche Burgghaig statt.