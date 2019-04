Tragischer Unfall bei Neudrossenfeld: 60-Jähriger verunglückt tödlich auf der A 70

Warum ist der Fahrer eines Renault aus Forchheim am Mittwochnachmittag auf der A 70 ins Schleudern gekommen und mehrfach in die Leitplanke gefahren? Der Unfall, der sich gegen 15.30 Uhr ereignete, gab der Polizei Rätsel auf.

Der 60-Jährige, der in Richtung Bayreuth unterwegs war, verlor in Höhe der Anschlussstelle Neudrossenfeld/Kulmbach die Kontrolle über sein Fahrzeug und erlitt schwere Verletzungen. Die Feuerwehr musste ihn mit dem Rettungsspreizer aus dem Autowrack befreien. Während des Transports mit dem Rettungswagen in Richtung Krankenhaus verstarb der Mann.

Ob die Unfallfolgen oder medizinische Gründe für den Tod des Autofahrers verantwortlich sind, müssen Gutachter und Staatsanwaltschaft noch klären, die zur Unfallstelle gerufen wurden.

Die Autobahn war auf einem Teilstück zwischen Thurnau und Unterbrücklein in Fahrtrichtung Bayreuth etwa eine Dreiviertelstunde komplett gesperrt, sodass sich ein längerer Stau bildete. Dieser löste sich nach Freigabe einer Fahrspur zügig auf.

Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren Neudrossenfeld, Altdrossenfeld und Thurnau sowie BRK und THW.