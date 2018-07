Thurnauer Schützenkönig heißt Michael Frankenberger

König auf Schultern getragen



Ihr ältester Sohn Mikail zog die Würde des Jungschützenkönigs an Land. Auch seine Brüder Emre, Enes und Mert glänzten mit hervorragenden Leistungen.Amelie Popp wurde zur Schülerschützenkönigin ausgerufen und darf damit den Gregorius-Umzug am heutigen Dienstag anführen.Schützenkönig ist mit Michael Frankenberger wieder ein Thurnauer geworden. Vorjahressieger Hans-Jürgen Renner überreichte ihm Königskrone und Kette. Paul Aichberger gewann den Jugend-Wettkampf mit 79,3 Ringen gefolgt von Julia Masel und Enes Hartan.Beim Schuss auf die Preisscheibe siegte Harald Bergmann mit einem 23,7-Teiler, gefolgt von Fritz Lambrou und Paul Aichberger. Auf die Bürgerscheibe triumphierte Rainer Frankenberger vom Team Schwender mit 88,9 Ringen, gefolgt von Tobias Haase vom Team Maxistraße und Matthias Friedrich vom Team Schwender. In der Mannschaftswertung bei den Frauen gewann die Maxistraße, bei den Männern lag das Team Schwender vorn.Königskrönung und Ehrungen nahmen Erster Schützenmeister Hermann Schneider und Bürgermeister Martin Bernreuther durch. Zu Gast war erstmals auch MdL Martin Schöffel