Thurnauer Firma produziert mit Pferdemist "Wundererde"

Ein Pferd hinterlässt pro Tag bis zu 50 Kilogramm Pferdeäpfel. Eine stolze Menge, die, hält man sich mehrere Tiere, erst mal entsorgt werden muss. In Zeiten der neuen Düngemittelverordnung stellt das gerade die Pferdehalter vor eine Herausforderung, die über keine eigenen landwirtschaftlichen Flächen verfügen, auf denen sie den Mist ausbringen können.

Die ersten Versuche

Aaron Saßmannshausen (21) kennt das Problem. Auf dem elterlichen Gestüt in Eschen (Gemeinde Eckersdorf) hat er mit 17 Jahren die ersten Versuche gestartet, um aus den tierischen Hinterlassenschaften fruchtbare Erde zu machen. "Ich habe in unserem Garten aus zwei alten Gasflaschen einen einfachen Ofen zusammengeschweißt, in dem ich den Mist verkohlt habe", sagt der 21-Jährige.

Tüftler wird Geschäftsmann

Aus dem Tüftler ist jetzt ein Geschäftsmann geworden. Aaron Saßmannshausen hat mit seinem Vater Uwe (53) die Firma Bionero gegründet, die im Thurnauer Industriegebiet aus großen Mengen Pferdemist Pflanzenkohle herstellt. Diese wird - mit Humus und Kompost vermischt - zu einem Produkt, das auch bei Hobbygärtnern längst als Wundererde gilt: zur Terra preta, was portugiesisch ist und schwarze Erde heißt.

Zwei Millionen investiert

Zwei Millionen Euro hat die Familie investiert. Geld, das vor allem in eine Produktionsstätte mit 750 Quadratmetern Nutzfläche sowie in den sogenannten Reaktor geflossen ist. Er ist das Herzstück des Betriebs, ein Pyrolyseofen, in dem laut Aaron Saßmannshausen der mit Hackschnitzel vermischte Mist bei 600 Grad verkohlt wird.

Professor preist die Erde

Wird der Kohle Humus und Kompost zugesetzt, entsteht als Endprodukt das wirkungsvolle Substrat, mit dem man bei Pflanzen ein Vielfaches des normalen Ertrags erzielen kann, wie Professor Bruno Glaser von der Universität Halle-Wittenberg erläutert. Glaser ist ein weltweit anerkannter Boden-Biogeochemiker, der 1999 an der Uni Bayreuth zum Thema Terra preta promoviert hat und das Thurnauer Start-up-Unternehmen unterstützt. Die Aktiverde bietet seinen Worten zufolge eine optimale Nährstoffversorgung und Bodendurchlüftung, eine hohe Wasserspeicherfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schaderreger. Durch die Bindung großer Mengen CO 2 leiste sie zudem einen Beitrag zum Klimaschutz. Glaser: "Auch lästiges Nachdüngen entfällt."

"Der Standort ist für uns ideal"

Das Ausgangsmaterial ist der Pferdemist, den die Saßmannshausens mit Containern von Pferdehöfen im Umkreis von 25 Kilometern abholen und in Thurnau ("Der Standort ist für uns ideal") verarbeiten. Produziert wird dort seit Oktober. Neuerdings im Vier-Mann-Betrieb, denn neben Uwe Saßmannshausen und seinen Söhnen Aaron und Lennart (19) packt mit Markus Weiß jetzt auch der erste familienfremde Mitarbeiter mit an. Mittelfristig rechnen die Saßmannshausen mit bis zu 20 Beschäftigen.

Arbeitskleidung statt Anzug

Dabei sind sie sich selbst für nichts zu fein. Aaron Saßmannshausen ist geschäftsführende Gesellschafter, trägt aber keinen Anzug, sondern Arbeitskleidung. Er hilft mit, den Pferdemist abzuladen, schraubt am Pyrolyseofen und Förderband, hebt die Säcke mit der verpackten Erde von der Abfüllanlage auf Paletten. 4000 der 20-Liter-Säcke werden pro Tag gefüllt.

Hier gibt es die Bionero-Erde

Zu kaufen gibt es die Bionero-Erde bis dato bei Baumarktketten wie Baywa, wo sie unter deren Hausmarken angeboten werden. Schon bald wird die Eigenmarke "Bio-Aktiverde" auf den Markt kommen, die dann nicht nur in den Baumärkten, sondern auch bei großen Einzelhändlern vertrieben werden soll. Aaron und Uwe Saßmannshausen hoffen, dass sie mit dem Pferdemist auch wirtschaftlich bald richtig Kohle machen.