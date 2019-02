Thurnau wählt die kleine Breitband-Lösung

Um den fünften Ausbauabschnitt der Breitbandversorgung im Markt Thurnau auf den Weg zu bringen, kam Siegbert Reuther vom Ingenieurbüro ReutherNetConsulting persönlich nach Thurnau und stand den Räten Rede und Antwort. Generell führe kein Weg am Ausbau des Glasfasernetzes vorbei. Auch 5 G mache den Glasfaserausbau nicht obsolet. Im Gegenteil. "Ohne Glasfaser funktioniert auch das 5G-Netz nicht. Denn auch der schnelle Mobilfunk braucht Glasfaseranschlüsse", schickte der Experte voraus.

In der aktuellen Planung ging es um 19 Anschlüsse. "Wenn diese 19 Anschlüsse angebunden sind, haben Sie alle schwierigen Fälle erschlossen", erklärte Reuther. Ursprünglich hatte die Telekom den Ausbau für knapp 1,1 Millionen Euro angeboten. Doch zwischen Berndorf-Poppenleithen hat der Markt schon Leerrohre verlegt. Diese können genutzt werden. Der Angebotspreis für alle 19 Anschlüsse reduzierte sich um 14 Prozent auf 932 696 Euro.

Kontroverse Diskussion

Diese große Auftragssumme ist noch einmal in zwei Lose unterteilt. Los zwei erschließt nur drei Gebäude in Berndorf, Menchau und das Pumpwerk. Doch genau diese Gebäude sorgten für eine kontroverse Diskussion. Denn dort werde momentan kein Glasfaser benötigt. Zwei Gebäude stehen leer oder werden nicht genutzt, das andere Gebäude hat nicht einmal einen Kanal. "Wir würden für die Erschließung dieser drei Gebäude 170 000 Euro aus Steuermitteln nehmen. Das ist viel Geld. Ich würde das nicht machen", bezog Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) klipp und klar Stellung gegen die große Lösung. Stattdessen befürwortete Bernreuther die "kleine" Lösung für 764 162 Euro. Bei der kleinen Lösung reduziert die Telekom die Ersparnis nur um fünf Prozent.

"Aber diese Förderung wäre eine Chance, diese Anwesen überhaupt einmal zu erschließen. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann machen wir das nie mehr", gab Veit Pöhlmann (FDP) zu bedenken.

"Aber ein aufgelassenes Pumpwerk anzubinden, ist wirklich rausgeschmissenes Geld", schlug sich Erwin Schneider (FW-ÜWG) auf die Seite des Bürgermeisters. "Ich habe noch einen 30-Mbit-Anschluss - in Kupfer", monierte der Fraktionssprecher der CSU, Hans-Friedrich Hacker, und machte darauf aufmerksam, dass das Höfeprogramm zwar positiv zu werten sei, aber auch der Hauptort nicht vergessen werden dürfe. Nur ein Gemeinderat stimmte letztlich für die große Lösung, die Kosten in Höhe von 932 696 Euro verursacht hätte.

Dann ließ Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) über die kleine Lösung abstimmen und erhielt einhellige Zustimmung. Der Markt muss zur "kleinen" Bausumme noch zehn Prozent aus eigener Tasche zahlen: knapp 76 500 Euro.

Jetzt wird der Förderantrag gestellt. Siegbert Reuther vom Ingenieurbüro rechnet damit, dass der Förderantrag noch in diesem Frühling beschieden wird. Innerhalb von 48 Monaten soll der fünfte Bauabschnitt ausgebaut werden.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen, die der Markt Thurnau erhält, fallen in diesem Jahr um 60 000 Euro geringer aus als im Vorjahr. Sie betragen allerdings immer noch 1,163 Millionen Euro, informierte Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) die Räte. Ausgezahlt werden sie in vier Raten. Eigentlich seien die sinkenden Zuweisungen ein gutes Zeichen, so der Bürgermeister.

In Thurnau gibt es aktuell 995 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren. "Wir liegen auf Platz fünf im Landkreis", so Bernreuther. Die Quote könnte sich durch die Neuansiedelung der Firma Friedrichs weiter steigern.

Im vergangenen Jahr konnte das Töpfermuseum Thurnau mehr Besucher als im Vorjahr verbuchen. Die Zahl stieg von 2117 Besuchern im Jahr 2017 auf 2293 im vergangenen Jahr.

Beliebt für Events

Damit steigen auch die Einnahmen. Vor allem die museumspädagogischen Angebote und Geburtstagsfeiern erfreuen sich großer Beliebtheit. Dennoch übersteigen die Personalkosten die Einnahmen deutlich.

Gemeinderat in Kürze

Sammlung Weil der Markt Thurnau noch immer in der Konsolidierungsphase ist, gewährten die Marktgemeinderäte den "Hollfelder Helfern" keinen Zuschuss. Doch in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen die Mitglieder des Marktgemeinderates, die Wohltäter mit Geld aus eigener Tasche zu unterstützen.

Schule Der Markt Thurnau erhält aus dem kommunalen Investitionsprogramm 90 Prozent Förderung für die Sanierung der Schule. Verwendet werden soll das Geld zur Instandsetzung der Heizung und für den Austausch von Leitungen.

Feuerwehrauto Thurnau bekommt eine neue Drehleiter. Da das Feuerwehrfahrzeug überregional genutzt werden soll, gewährt der Landkreis einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent. Die Kosten für solch ein Fahrzeug liegen bei 653 595 Euro, erklärte Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU). Das Fahrgestell soll von MAN sein. Kostenpunkt: 98 770 Euro. Der Aufbau wird von Magirus sein. Er schlägt mit rund 516 280 Euro zu Buche.

Lenzrosenmarkt Am 30. und 31. März ist in Thurnau wieder Lenzrosen- und Ostermarkt. Die Veranstalterin Stefanie Kober stellt dem Markt wieder 500 Karten für Thurnauer Bürger zur Verfügung. Die meisten wurden schon abgeholt, 100 sind noch verfügbar.

Europawahl Am 26. Mai findet die Europawahl statt. Die Thurnauer können in der Grundschule und im Torwärterhaus wählen. Weitere Wahllokale sind im evangelischen Gemeindehaus in Hutschdorf und im evangelischen Gemeindehaus in Limmersdorf. Außerdem kann im Gasthaus Passing in Tannfeld gewählt werden.

Gemeindehaus Limmersdorf Die Sanierungsarbeiten am Gemeindehaus Limmersdorf gehen gut voran. Jetzt beschlossen die Mitglieder des Marktgemeinderates, dass ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator, kurz SiGeKo, bestellt werden soll. Das günstigste Angebot hat das Planungsbüro Hans-Friedrich Hacker aus Thurnau abgeben. Es bekam den Zuschlag für 3570 Euro. Der Fraktionssprecher der CSU, Hans-Friedrich Hacker, nahm nicht an der Abstimmung teil. Die Gerüstarbeiten erledigt die Firma Kellner und Bär aus Stadtsteinach. Die Dachdecker-, Zimmerer- und Klempnerarbeiten übernimmt die Zimmerei Röder aus Neuenmarkt.