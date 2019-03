Oberfranken: Auto kracht gegen Baum - Fahrer stirbt noch am Unfallort

Tödlicher Unfall bei Thurnau - Auto kracht gegen Baum Zum Video "Tödlicher Unfall bei Thurnau - Auto kracht gegen Baum"

Tödlicher Unfall am Montag in Oberfranken: Zu einem schweren Unfall kam es am Montagnachmittag zwischen Tannfeld und Kleetzhöfe im Landkreis Kulmbach. Laut Polizei krachte der Autofahrer, der alleine im Auto saß, aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort.

Auto kommt aus unklarer Ursache von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Der Fahrer kam gegen 16.30 Uhr zwischen Limmersdorf und Tannfeld allein beteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß wurde sein Fahrzeug total beschädigt und der Mann, der sich allein im Fahrzeug befand, darin eingeklemmt.

Im Auto eingeklemmt - Hilfe kommt zu spät

Nachdem andere Verkehrsteilnehmer die Rettungskräfte verständigt hatten, eilten diese zur Unfallstelle. Ein Notarzt konnte dort allerdings nur noch den Tod des eingeklemmten Fahrers feststellen.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters und die Sicherstellung des Fahrzeuges an. Zwischenzeitlich barg die Feuerwehr das Unfallopfer, das derzeit noch nicht identifiziert werden konnte, aus dem völlig zerstörten Wagen.

Kreis Kulmbach: Kreisstraße teils voll gesperrt

Während der Unfallaufnahme durch die Kulmbacher Polizei war die Kreisstraße zwischenzeitlich voll gesperrt, kann aber mittlerweile wieder vollständig befahren werden. Zur genauen Unfallursache liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Weitere Meldungen auf inFranken.de: Auf abgesperrter Straße: Fahrer (63) attackiert Feuerwehrfrau mit dem Auto