Update, 03.12.2019: Verwirrung um Gottschalks Abschied

Am Dienstag (3. Dezember 2019) herrschte am Morgen kurzzeitig Verwirrung um den Abschied von Thomas Gottschalk als Moderator. Am Vortag hatte er noch erklärt, aufgrund gesundheitlicher Schwierigkeiten diesen Schritt zu gehen. Einen Tag später korrigierte der Bayerische Rundfunk nun diese Angabe. Via Twitter wurde mitgeteilt, dass sich Thomas Gottschalk bester Gesundheit erfreue. Der Kult-Moderator habe lediglich einen Scherz gemacht. Bayern 1 sei darauf eingegangen und habe die Begründung seines Abschieds falsch dargestellt.

Auf Nachfrage von inFranken.de sorgte der BR am Mittwoch für Klarheit: "Thomas Gottschalk hat den BR informiert, dass er leider ab 2020 seine regelmäßige Sendung "Gottschalk - Die BAYERN1 1 Radioshow" nicht mehr moderieren wird - aus persönlichen Beweggründen. Er wird BAYERN 1 aber verbunden bleiben und hat zugesagt, auch künftig für das ein oder andere Hörfunk-Special zur Verfügung zu stehen. Auch für die Literatursendung "Gottschalk liest?" steht er ab 2020 auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung", teilte die Rundfunkanstalt mit.

Gottschalk selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Alles, was ich in TV und Radio von mir gebe, ist eher scherzhaft gemeint."

Erstmeldung, 02.12.2019: Gottschalk verkündet Abschied

Thomas Gottschalk wird ab 2020 nicht mehr seine Radio-Sendung "Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow" bei Bayern 1 moderieren. Das gab der 69-jährige Oberfranke am Sonntag (1. Dezember 2019) bekannt. Als Grund gab der Sender an, dass die Gesundheit mehr Ruhe fordere.

Thomas Gottschalk: Oberfranke mit gesundheitlichen Problemen

In der Sendung witzelte Gottschalk: "Ich merke doch, dass der Körper sein Recht fordert. Mein Arzt hat gesagt, es wäre hochriskant, wenn ich weiter wie bisher einmal im Monat das Bett verlasse."