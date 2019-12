Thomas Gottschalk: Moderator verkündet Abschied - Fans trauern

Thomas Gottschalk wird ab 2020 nicht mehr seine Radio-Sendung "Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow" bei Bayern 1 moderieren. Das gab der 69-jährige Oberfranke am Sonntag (1. Dezember 2019) bekannt. Als Grund gab der Sender an, dass die Gesundheit mehr Ruhe fordere.

Thomas Gottschalk: Oberfranke mit gesundheitlichen Problemen

In der Sendung witzelte Gottschalk: "Ich merke doch, dass der Körper sein Recht fordert. Mein Arzt hat gesagt, es wäre hochriskant, wenn ich weiter wie bisher einmal im Monat das Bett verlasse."

Informationen des Bayerischen Rundfunks zufolge, war die Radio-Show am Sonntag (1. Dezember 2019) die Letzte. Allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Gottschalk im Radio zu hören sein wird. Bayern 1 gab via Twitter bekannt, dass der 69-Jährige zugesagt habe, "auch künftig für das ein oder andere Special zur Verfügung zu stehen." Thomas Gottschalk und den Bayerischen Rundfunk verbinden eine lange Historie. Der in Bamberg geborene und in Kulmbach aufgewachsene Gottschalk begann seine Karriere bei Bayern 3. Dort moderierte er beispielsweise die "B3 Radioshow" oder "Pop nach acht".