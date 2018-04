Teilnehmer des BR-Fotowettbewerbs feiern Erfolge

Mit wertvollen Preisen belohnt





Mit der Perspektive spielen



Bei mehr als 64 000 konkurrierenden Bildern ist das eine stolze Leistung, sagte BR-Redaktionsleiter Alexander Müller, der den Fotografen ihre Medaillen, Urkunden und Sachpreise überreichte und ihnen herzlich zu ihrem Erfolg gratulierte.In die 130 besten Fotografen des Wettbewerbs können sich vier örtliche Blende-Teilnehmer einreihen: Reiner Pechmann aus Töpen mit dem 48. Preis, Horst Heuschmann aus Burgkunstadt mit Platz 109, Marion Wiegel aus Kulmbach mit Platz 121 und Helmut Büchner aus Kulmbach auf Rang 123. Über Jugend-Sonderpreise freuen sich Helen Schröppel aus Wirsberg und Nicolas Landgraf aus Kulmbach. Die erfolgreichen Fotokünstler wurden mit wertvollem Fotozubehör, Jahresabos von Fachzeitschriften und Software zur Bildbearbeitung und Archivierung belohnt.Die Glücksfee lächelte für vier weitere Jugendliche, die bei einer Verlosung weitere Preise gewonnen haben: Nadja Wirth aus Thurnau, Franziska Sittig aus Ködnitz, Fiona Schönberg aus Marktredwitz und Katrin Moder aus Bayreuth.Nach der "Blende" ist vor der "Blende", und so laufen bereits die Vorbereitungen für den Wettbewerb 2018. Die offizielle Ausschreibung erfolgt zwar erst in einigen Wochen, doch wer möchte, kann bereits Bilder über das Internet auf unsere Wettbewerbsseite hochladen. Jeder Teilnehmer kann sich dort registrieren und mit wenigen Klicks seine Beiträge abliefern. Alternativ dürfen selbstverständlich weiterhin Papier-Abzüge eingereicht werden.Und das sind die aktuellen Themen: "Lost Places" - Verlassene Orte" ist ein Thema, das unter Fotobegeisterten gerade sehr in Mode ist. Vorrangig hat man bei dieser thematischen Vorgabe Bauten wie Wohnhäuser, Krankenhäuser sowie Industrieanlagen im Kleinen wie im Großen im Fokus. Doch das Thema kann durch die Einbeziehung stillgelegter Gärten oder beispielsweise Friedhöfe auch fotografisch weiter gefasst interpretiert werden. Die Motivpalette ist reich und das macht dieses Thema, das nicht nur Raum für Schönheit, sondern auch für Kritik lässt, sehr abwechslungsreich."Aus der Frosch- und Vogelperspektive" ist unser zweites Thema. Es lädt dazu ein, unsere Umwelt aus ungewöhnlichen Blickwinkeln zu entdecken. Das Spiel mit der Perspektive ist variantenreich und bietet unendlich viele Möglichkeiten.Das Thema unseres Jugendwettbewerbs für Nachwuchsfotografen bis 18 Jahre heißt "Das bewegt mich". Schönes, Kritisches und persönliche Gefühle - all dies kann in den Bildern zum Ausdruck gebracht werden.