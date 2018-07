Tankstellen der Seele in Kulmbacher Gotteshäusern

"Je tiefer das Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und Übersinnlichem." Was Wassily Kandinsky in seinem Essay "Über das Geistige in der Kunst" beschreibt - in dem Mosaik in der Friedhofskapelle wird es spürbar: Max Wild hat aus bunten Glasbausteinen ein stilisiertes Kreuz geschaffen. Unten wächst es aus irdischen Farbelementen empor. Düstere grau-schwarz-Töne sind bestimmend, dazu rote Elemente. Sie stehen für die wechselhaften Erfahrungen des Lebens, die Liebe, blutige Kriege, aber auch das Sühneopfer des Heilands. Nach oben gehen die Farben immer mehr in Blautöne über. Aus dem Ultramarinblau leuchtet der türkisfarbene Korpus des Gekreuzigten geheimnisvoll hervor. Sein Licht fällt in die finstere Altarnische und strahlt auf die Gottesdienstbesucher ab. Ultramarinblau ist seit dem Hochmittelalter die Farbe des Göttlichen.Von St. Denis ausgehend verbreitete sich das kostbare, aus Lapislazuli gewonnene Tiefblau in den Kathedralen. Max Wild hat sich intensiv mit der Herstellung von Bleiglasfenstern beschäftigt. Er wollte die alte Technik mit einem modernen Bindematerial - Beton - für die Gegenwart adaptieren. Sein Kreuzes-Mosaik macht viel von der mittelalterlichen Spiritualität sichtbar. Es verströmt die Zuversicht, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass es ein Jenseitiges gibt, ein Reich des Friedens. Für die Trauernden, die sich vor dem Kreuz versammelt haben, mag dies Trost sein.Den Auftrag für die Buntglasfenster hat Max Wild 1976 bei der durchgreifenden Sanierung der Friedhofsanlage erhalten. Der 1898 von Stadtbaurat Ferdinand Brandt (1852-1933) errichtete Bau war zu diesem Zeitpunkt in einem beklagenswerten Zustand. Für eine Neugestaltung hat sich vor allem der Pfarrer, Religionslehrer und CSU-Stadtrat Fritz Rimek eingesetzt und sich auch finanziell erheblich an den Kosten beteiligt. Rein architektonisch gesehen, ist der Bau im Stil des Historismus belanglos - ein typisches Projekt der Jahrhundertwende, das antike Formen nachempfindet. Der Kirchenraum ist steril, die Altarnische gestalterisch misslungen. Was die Kapelle aufwertet, ist allein die Glasmalerei Max Wilds. Auch für die acht Rundbogenfenster auf jeder Seite hat er Mosaike geschaffen. Sie lassen das Licht hell oder in bunten Spiegelungen einfallen. Die in das Weiß eingelagerten Farbbausteine stehen für Wogen des Lebens. Sie verflachen in der Fensterreihe immer mehr, bis sie schließlich auslaufen.Ein modernes Kreuz für Mangersreuth - eine frühe Taufkirche aus dem 10. Jahrhundert, später berühmte Marien-Wallfahrtsstätte, schließlich dann eine Barockkirche mit einer Ausstattung aus dem frühen 18. Jahrhundert. Welches Kreuz soll es sein? Von 1987 an ringt der Kirchenvorstand drei Jahre lang um die beste Lösung. Schließlich einigt man sich auf den Entwurf von Hans Lewerenz. Die Entscheidung muss man als Sternstunde preisen. Der Künstler wendet eine antike Maltechnik (Enkaustik) an, die aus Ägypten stammt. Dort wurden den Mumien kunstvoll gefertigte Farbtafeln beigelegt. Erhalten sind auch christliche Ikonen, die in dieser Technik hergestellt sind. Hierfür wurden Farbpigmente - kleingestoßene Halbedelsteine, Farbgläser, Metall- und Goldstaub - in geschmolzenes gelbliches Bienenwachs eingestreut und mit heißen Werkzeugen auf den Maluntergrund eingebrannt. Lewerenz übernimmt die Technik, verwendet jedoch statt des Bienenwachses farbloses Paraffin.Was entsteht, ist nicht nur eine handwerkliche Kostbarkeit: Im Zentrum des Mangersreuther Kreuzes ruht ein goldener Kreis als Zeichen der Vollkommenheit. In ihm wirkt die Dreifaltigkeit. Von ihr aus strömt das Licht in goldenen Linien und in sich aufbäumenden Kurven in alle Richtungen. Geburt und Tod Christi werden auf das Kreuz übertragen: Oben wird ein heller Stern in rubinrotem Feld erzeugt - der Stern von Bethlehem. Goldumfangene Blutmale verweisen auf das Opfer Christi für die Welt, nahe am Zentrum rechts die Seitenwunde des Gekreuzigten. Für den Künstler, so erfährt man aus den Unterlagen, ist das Kreuz weit mehr als ein Zeichen. Ihm geht es um eine Verinnerlichung, eine bewusste Entscheidung für das Christentum. In der Mangersreuther Kirche ist das Bildkreuz hinter dem barocken Taufstein angebracht. "Es ist unser Taufkreuz", sagt Pfarrerin Bettina Weber, "auch die Jungen lieben es, denn jeder spürt, welche Kraft von ihm ausgeht".