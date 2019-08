Kulmbach vor 2 Stunden

Tag des offenen Denkmals

"Tag des offenen Denkmals" am 8. September zeigt Kleinodien aus der Region

Unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" steht am Sonntag, 8. September, bundesweit der "Tag des offenen Denkmals". Auch in der Region stehen einige Gebäude offen, die sonst nicht zugänglich sind.