Stromtanken im Landkreis Kulmbach: Umsonst ist bald vorbei

Die Prämie für Elektroautos und die zunehmende Alltagstauglichkeit wirken - Unkenrufen und Skeptikern zum Trotz. Die Elektromobilität etabliert sich, langsam, aber sicher, auch in Kulmbach. Aktuell sind im Landkreis 110 reine E-Autos zugelassen (Vorjahr 71) sowie 366 Hybrid-Fahrzeuge (252).

Doch die Zeiten, in denen Fahrer von Elektroautos in Kulmbach und Umgebung den Strom kostenlos "schnorren" konnten, gehen zu Ende. An den grau-roten Ladesäulen der Firma N-Ergie muss man künftig bezahlen. Ein genauer Termin für die Umstellung stehe aber noch nicht fest, sagt die Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Ingrid Flieger.

Freischaltung per SMS

Die Freischaltung erfolge dann über SMS, so Flieger. Abgerechnet werde einfach über die Mobilfunkrechnung oder im Falle einer Registrierung auch über die Kreditkarte oder Bankeinzug. In vielen anderen Städten funktioniert dieses System schon gut.

Jetzt wirbt der "Ladeverbund+" für eine Registrierung mit spürbar günstigeren Tarifen (siehe Kasten).

"Man muss einfach sagen, dass die N-Ergie schon sehr viel Geld im Landkreis Kulmbach investiert hat. Insgesamt hat sie für das Aufstellen der Ladesäulen 100 000 Euro in die Hand genommen. Ich fahre selbst ein Elektroauto und bin mir sicher, dass das Abrechnungsmodell fair ist", sagt die Klimaschutzbeauftragte. E-Mobilität bleibe dennoch günstiger als das Fahren mit Benzin oder Diesel. Auch, weil hohe Werkstatt- und Wartungskosten entfallen und die Autos steuerbefreit sind.

Gezahlt werden soll bei der N-Ergie künftig nach Ladeleistung, und das in 15-Minuten-Intervallen.

Zeitpauschalen ungerecht

"Eine Abrechnung nach Ladeleistung unter Berücksichtigung der Kilowattstunden ist in Ordnung. Zeitpauschalen benachteiligen die Autos, die langsam laden", kommentiert der überzeugte E-Auto-Fahrer Klaus Knorr. "Persönlich bin ich bereit, bis zu 25 Cent pro Kilowattstunde zu zahlen", sagt Knorr. Die N-Ergie verlangt 33 Cent für nichtregistrierte Kunden. Dieser Preis hat sich in der Metropolregion Nürnberg etabliert, die Abrechnung funktioniert reibungslos.

Problematisch hält Klaus Knorr die Ladesäule vor der Firma Bayernwerk in Kulmbach. Der Anbieter Ewald verlangt dort fünf Cent pro Minute bei einer Ladung von elf Kilowatt und elf Cent für 22 Kilowatt.

"Das wäre teuer"

"Ich kann mit meinem BWM ohne den Zusatzstecker nicht schnell laden, benötige dann vier Stunden. Das wäre teuer", so Knorr. De facto würde er dann drei Euro pro Stunde oder zwölf Euro für eine Vollladung zahlen.

Beispielhaft dagegen ist die Elektrotankstelle bei Plech - betrieben vom international tätigen Anbieter Fastned. Dort lassen sich Fahrzeuge superschnell innerhalb von 20 bis 30 Minuten aufladen. Kosten pauschal: 7,50 Euro. Allerdings hat Fastned angekündigt, dass ab Mai ebenfalls nach tatsächlicher Beladung abgerechnet werden soll. Einfach, weil dies gerechter ist.

Weiterhin kostenlos bleibt das Strom tanken an den drei Ladesäulen der Stadtwerke Kulmbach, bezahlt werden muss nur die Parkgebühr, erklärt Leiter Stephan Pröschold. Die Stadtwerke haben ihm zufolge für die Ladesäule am Klinikum 10 000 Euro investiert, für die beiden am Eku-Parkplatz und im Pörbitscher Weg nochmals zusammen 20 000 Euro.

Scherzbolde am Werk

Allerdings gibt es bei diesem System das Problem, dass der Ladevorgang durch Knopfdruck abgestellt werden kann. Für Fahrer von Elektroautos gibt es deshalb immer wieder unliebsame Überraschungen, weil Scherzbolde die Knöpfe bedienen. Pröschold betont, dass dieses Problem durch die Einführung von Ladekarten behoben werden könnte. "Unsere Recherche ergab, dass ein großer Teil der Eigentümer von E-Autos nicht über Ladekarten verfügt, zumindest nicht über einheitliche. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass keine Karte eingesetzt werden muss", so der Stadtwerke-Leiter. "Aber der Imagefilm läuft jetzt in Dauerschleife, so ist die Anzahl der Fehlbedienungen deutlich zurückgegangen. Uns liegen seit Wochen keinerlei Beschwerden mehr vor. Aber wir werden die Entwicklung weiter beobachten und bei Problemen auch auf das Kartensystem umstellen", kündigt Pröschold an.

OB: Gut vorbereitet

Oberbürgermeister Henry Schramm, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. KG, dankt der Bayernwerk Netz GmbH und der Schwestergesellschaft Charge-On GmbH. Denn durch sie konnten die Ladesäulen günstig beschafft werden. "Dass in Kulmbach bereits ein Anbieter für Car-Sharing von Elektrofahrzeugen an den Markt gegangen ist, zeigt, dass wir bereits sehr gut auf die Entwicklung vorbereitet sind."

Klaus Knorr ist da nicht ganz so euphorisch: "Ich persönlich halte die Ladesäule am Zentralparkplatz für einen schlechten Scherz, weil sie langsam ist und weil sie zum Bierfest immer abgebaut werden muss. Als Elektroautofahrer muss ich aber auch zu Bierfestzeiten laden können. Die Tankstellen sind ja auch nicht während des Bierfestes geschlossen."