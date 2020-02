Streit in der Oberen Stadt eskaliert: Es gibt drei Verletzte

Am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr gerieten in der Oberen Stadt in Kulmbach drei Männer aneinander. Da einer bei der Auseinandersetzung eine zerbrochene Flasche einsetzte, erlitten alle Beteiligten Schnittverletzungen an den Händen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Passantin holt Hilfe

Als eine Passantin den Rettungsdienst und die Polizei verständigte, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Die Beamten trafen schließlich zwei Männer aus Kulmbach im Alter von 42 und 47 Jahren an, die blutende Schnittverletzungen an den Händen aufwiesen. Ihren Angaben zufolge sei ein junger Mann, der bereits das Weite gesucht habe, auf sie losgegangen und hätte sie mit einer abgeschlagenen Bierflasche verletzt. Entsprechende Spuren und Scherben konnten die Ordnungshüter auch auffinden und sichern.

Während die beiden Verletzten vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden, leiteten die aufnehmenden Beamten die Fahndung nach dem flüchtigen Tatbeteiligten ein.

Am Bahnhof festgenommen

Diese war nach rund 30 Minuten von Erfolg gekrönt. Die Polizei konnte einen tatverdächtigen 22-jährigen, der im nördlichen Kulmbacher Landkreis seinen Wohnsitz hat, am Bahnhof ausfindig machen und festnehmen.

Deutliche Blutspuren und oberflächliche Verletzungen an den Händen ließen zweifelsfrei den Rückschluss zu, dass er mit den beiden Kulmbachern in die tätliche Auseinandersetzung verwickelt war. Da seine Angaben zum Hergang von denen der Geschädigten abweichen, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls und hat folgende Fragen: Wer ist am frühen Samstagmorgen zwischen 4.15 und 4.30 Uhr in der Oberen Stadt auf Höhe des "Prinzessinenhäuschens" auf eine Auseinandersetzung aufmerksam geworden? Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen, insbesondere zum Beginn und zu zum Verlauf des Streits? Wem sind die Beteiligten vielleicht schon vor oder nach dem angezeigten Sachverhalt aufgefallen?

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/6090 entgegen..