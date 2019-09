Streit beim Versöhnungssex: Kulmbacherin beißt Mann in Penis

Sie hatten sich gestritten. Sie hatte die Wohnung verlassen, und er rief tags darauf an, um sich zu versöhnen. Sie kam zurück. Es war der 24. Februar. Trotz nachmittäglicher Stunde wurde gefeiert, der Wodka floss in Strömen.

Das Paar war offenbar in bester Stimmung, und es kam, wie es kommen musste: Beim Versöhnungssex sollte das Ende des Streits besiegelt werden.

Sein bestes Stück lädiert

Doch das Liebesspiel lief aus dem Ruder. Es wurde sehr laut, und ein Nachbar rief die Polizei. Die Ordnungshüter kreuzten in der Wohnung auf und fanden überall Blutspuren vor. Als Übeltäterin wurde die Frau (27) identifiziert, die gestern auf der Anklagebank des Amtsgerichts Kulmbach Platz nehmen musste. Körperverletzung lautete der Vorwurf. Verletzt worden war sein bestes Stück.