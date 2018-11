Stadtsteinacher Faschings-Narren nehmen CD mit Weihnachtsliedern auf

Hansi Hümmer, der vor 40 Jahren für den Fasching die Hugocrew (aktuell mit Horst Kampe, Roland Bayer, Marcel Ott und Hugopapa Hansi Hümmer) gegründet hat, die seitdem ein Garant für Stimmung beim Stanicher Fasching ist, erinnert sich: "Wir wurden vor fünf Jahren von der Stadt Stadtsteinach gefragt, ob wir an der großen Seniorenweihnachtsfeier in der Stadthalle ein paar Weihnachtslieder singen könnten. Ich habe mehr oder weniger zugesagt und meine Crew zum Probesingen eingeladen."

Klar, dass seine Mitstreiter sehr skeptisch waren. Letztlich habe man sich dann aber doch an das neue Projekt gewagt: "Vorgespielt, mitgesungen, langsam kam Begeisterung auf - und wir hatten Spaß dabei", sagt Hümmer. Letzten Endes sei der Auftritt super gelaufen, den Senioren habe es riesig gefallen. Seit fünf Jahren ist die Hugocrew daher nun ein fester Bestandteil des Programms - im vergangenen Jahr sind die Mannen um Hümmer dann auch auf den Stanicher Weihnachtsmarkt aufgetreten, ebenso waren sie bei der Senioreweihnachtsfeier in der Kulmbacher Stadthalle, die der Seniorenbeirat gemeinsam mit der Stadt organisiert, schon zweimal dabei.

"Immer haben uns Leute gefragt ob es die Weihnachtslieder auch auf CD gibt - und daher haben wir uns einmal entschlossen, das durchzuziehen. Keiner hat daran geglaubt - nicht einmal wir - aber wir haben es geschafft", freut sich Hans Hümmer nun.

Besonders stolz sind ist die Crew, dass sie zehn Lieder gefunden hat, die man nicht alle Tage hört, wie zum Beispiel "Wenn Kinderherzen schlagen", "Wintergefühl" - und "Halleluja" mit einem deutschen Text (von Hansi Hümmer)

Der Initiator berichtet: "Wir haben uns das leichter vorgestellt. Aber wenn man Ja sagt, dann soll man es auch zu Ende bringen." Zweimal waren die Sänger in einen Profi-Tonstudio in Hof, um die zehn Lieder auf zunehmen. Dann habe es hier und da eine kleine Änderung gegeben, alle Genehmigungen waren einzuholen, der Coverentwurf auszuwählen und die CD zu brennen.

Jetzt ist das Werk fertig - und die Weihnachts-CD "Wintergefühl" der Faschingsnarren ist im Handel.

Die CD gibt es in Stadtsteinach im Rewe-Markt, bei Imbiss Hümmer, im Getränkestadl Schübel und im den Markgrafen-Getränkemärkten in Stadtsteinach, Untersteinach und Marktleugast, beim Gasthof Spindler in Unterzaubach sowie bei Kipp & Poffo in Kulmbach. Weitere Infos gibt es bei Hansi Hümmer (Telefon: 09225/800230 oder 0170/3357099).

Zu hören ist die Hugocrew mit den Weihnachtsliedern auch am Sonntag, 2. Dezember, im "Frühschoppen" von Rainer Ludwig auf Radio Plassenburg, am Sonntag, 16. Dezember, beim Weihnachstmarkt Stadtsteinach in der Knollenstraße und bei der Seniorenweihnachstfeier in der Kulmbacher Stadthalle am Mittwoch, 19. Dezember.