Tierrettung im Kreis Kulmbach endet tragisch: Wie die Stadtsteinacher Polizei berichtet, wurde der Einsatzzentrale am Montag (23. September 2019) gegen 9 Uhr gemeldet, dass auf einem Pferdehof im Stadtsteinacher Stadtteil Oberzaubach ein Pferd in einen Scheunenboden eingebrochen ist. Die Betondecke hatte an einer Stelle nachgegeben, das Tier war mit einem Hinterlauf in das Loch gestürzt.

Dramatische Tierrettung im Kreis Kulmbach: Feuerwehr und Ärzte 3 Stunden im Einsatz

Zur Tierrettung wurden die Feuerwehren Stadtsteinach, Zaubach und Bad Berneck alarmiert. Den 30 Einsatzkräften gelang es nach 3 Stunden mit Hilfe einer Tierhebevorrichtung das ca. 1000 Kilogramm schwere Pferd aus dem Loch zu heben.

Während der Rettung wurde das Tier von Tierärzten der Tierklinik Eckersdorf betreut. Trotz der engagierten und professionellen Arbeit von Feuerwehrleuten und Tierärzten verstarb das Tier kurze Zeit nach der Bergung an inneren Verletzungen, heißt es im Polizeibericht.