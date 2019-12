Stadtsteinach: Leichenfund im Mühlbach

Leichenfund im oberfränkischen Stadtsteinach im Kreis Kulmbach: Ein 52-Jähriger wurde gegen 9 Uhr am Samstag leblos in dem kleinen Gewässer entdeckt, das an der Stelle lediglich 30 Zentimeter tief ist.

Laut der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken ist der Mann wohl ertrunken. Nichts deute auf ein Fremdeinwirken hin. Eine Obduktion des Toten ist der Polizei zufolge angedacht.

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.