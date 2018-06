Stadtsteinach investiert in Zukunft der Kinderbetreuung

Intensiv beschäftigten sich die Stadträte am Montagabend mit der Zukunft der Kleinkinderbetreuung. Derzeit verfügt die Stadt in der katholischen Kindertagesstätte über eine Krippengruppe mit 15 Plätzen. Doch das reicht nicht: Es gibt aktuell eine Warteliste mit 20 Anfragen. Im Kindergartenbereich dagegen ist der Bedarf gedeckt.Aufgrund der Geburtenzahlen und der gesellschaftlichen Veränderungen gehen die Stadträte von einem in Zukunft weiter deutlich steigenden Bedarf aus. Die Räte waren sich quer durch die Fraktionen einig, dass eine Investition in die Kinderbetreuung eine Investition in die Zukunft der Stadt Stadtsteinach und ein wichtiger Standortfaktor ist. Sie sehen den Bedarf für zwei zusätzliche Krippengruppen mit jeweils zwölf Plätzen. Dies deckt sich mit der grundsätzlichen Einschätzung der Regierung von Oberfranken und des Landratsamts Kulmbach.Auf der Basis des Beschlusses, diese zusätzlichen Plätze künftig anbieten zu wollen, wird die Stadt nun mit dem derzeitigen Träger der Kindertagesstätte, der katholischen Kirchenstiftung, über die mögliche bauliche Umsetzung verhandeln. Die Kirche hat bereits signalisiert, dass auf ihrem Gelände eine Expansion möglich wäre. "Für uns ist wichtig, dass wir zu einer Lösung mit einem fairen Geben und Nehmen kommen, wenn wir das gemeinsam anpacken wollen", so Bürgermeister Roland Wolfrum (SPD).Alle Themen und Entscheidungen aus der Stadtratssitzung lesen sie hier