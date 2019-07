Kulmbach: Unbekannter fährt Stadtführerin an und flieht

Am Samstagmittag war eine Stadtführerin der Stadt Kulmbach mit einer Reisegruppe in der Innenstadt unterwegs. Die Rentnerin wollte ihrer Reisegruppe gerade etwas zur Geschichte des Marktplatzes erzählen, als ein dunkler SUV unmittelbar an der Frau vorbeifuhr und sie dabei berührte.

Der Fahrer fuhr der Geschädigten laut Polizei über die Ferse und verletzte sie dabei. Danach fuhr er ohne anzuhalten weiter. Zeugen vor Ort konnten einen Teil des Nummernschilds des Wagens notieren.

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei, dass sich Zeugen des Vorfalls bei der Inspektion Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/6090 melden.