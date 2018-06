Zwei Stürmer für die Bayreuth Tigers

red



Die Bayreuth Tigers haben einen weiteren Leistungsträger gebunden: Sebastian Busch bleibt ein weiteres Jahr. Sollten die Tigers in der Saison 2019/20 in der DEL2 spielen, verlängert sich der Vertrag des Mittelstürmers automatisch um eine Spielzeit. Zudem wechselt Talent Kevin Kunz vom Timmendorfer Strand nach Bayreuth."Ich hatte noch einen gültigen Vertrag für die DEL2, wollte aber nicht bis Anfang Juli in der Luft hängen, ob wir vielleicht trotz Abstieg weiter in der Liga spielen. Deshalb habe ich einen ligaunabhängigen Vertrag unterschrieben", wird Busch in einer Mitteilung zitiert. Zudem lebe er gerne in Bayreuth. "Ich habe mich eingelebt, meine Freundin kommt aus Bayreuth, die Stadt ist mein zweites Zuhause geworden." Der gebürtige Erdinger geht in seine vierte Saison im Bayreuther Trikot. In 174 Spielen für die Tigers gelangen ihm 35 Tore und 61 Vorlagen. Der 25-Jährige soll kommende Saison wieder eine Führungsrolle einnehmen - egal, ob in der Oberliga oder der DEL2.Dagegen will Jungtalent Kevin Kunz den nächsten Karriereschritt machen. "Ich will mich weiterentwickeln und so viel Eiszeit wie möglich haben, um eine gute Rolle zu spielen", sagt der 20-Jährige. Geboren in Bad Muskau führte ihn sein Weg über Weißwasser in die Talentschmiede der Eisbären Berlin , wo ihm in 83 DNL-Spielen 40 Scorerpunkte gelangen. Zuletzt spielte der Stürmer für den EHC Timmendorfer Strand in der Oberliga Nord, wo er in 44 Spielen 14 Tore erzielte und sechs Vorlagen gab. Er beschreibt sich als schnellen Spieler, der viel in den Ecken arbeitet, seine Mitspieler einsetzt, aber auch selbst den Abschluss sucht.