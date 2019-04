Yvonne Rothemund feiert Traumstart

Yvonne Rothemund hat mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft einen Traumstart in die Weltmeisterschaft hingelegt. Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Christian Künast siegte am Donnerstag gegen die schwedische Auswahl mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.

Die schwedische Mannschaft erarbeitete sich im ersten Abschnitt die besseren Torchancen, verzweifelten jedoch immer wieder an der deutschen Torhüterin Jennifer Harß und trafen einmal die Latte.

Schweden führt 1:0

Auch im zweiten Drittel setzen die Schwedinnen mehr Offensivakzente und gingen in der 30. Minute durch Sofia Engstrom verdient in Führung. Harß verhinderte gegen Sabina Kuller das 0:2, ehe Emily Nix die DEB-Auswahl jubeln ließ. Sie fälschte einen Schuss von Daria Gleißner unhaltbar ins Tor ab (35.). Deutschland wurde nun mutiger und hatte weitere gute Einschussgelegenheit.

Zum Ende des letzten Drittels und in der Verlängerung waren wieder die Schwedinnen dominant, verzweifelten aber an Jennifer Harß im deutschen Tor. Sie ließ auch im folgenden Penaltyschießen keinen Treffer zu. Laura Kluge verwandelte dagegen ihren Penalty und bescherte der deutschen Mannschaft den Sieg. Christian Künast, Frauen-Bundestrainer, sagte: "Über die gesamte Distanz haben wir eine sehr gute kämpferische Leistung gezeigt. Wir haben mir sehr viel Leidenschaft und Willen gespielt. Ab der 30. Minute waren wir auch spielerisch verbessert und näher an dem, was wir spielen können und wollen." Am Samstag um 17 Uhr trifft Deutschland auf Japan. cs