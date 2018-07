Yüce zerstört Pokalträume des TSV Neudrossenfeld

Totopokal



Für den TSV Neudrossenfeld war in der zweiten Qualifikationsrunde des Totopokals auf Verbandsebene Endstation: Der Landesligist hatte mit den flinken Stürmern des klassenhöheren ATSV Erlangen große Probleme und musste auf eigenem Platz eine 2:5-Niederlage quittieren. Vor allem einen Spieler bekamen die Neudrossenfelder nicht in den Griff.Es waren erst 32 Minuten gespielt, da hatte Ismail Yüce schon dreimal für die Erlanger getroffen. Zunächst bestrafte der ATSV-Neuzugang vom Bezirksligisten Cagrispor Nürnberg einen Fehler von TSV-Mittelfeldspieler Daniel Hacker in der Vorwärtsbewegung, dann beantwortete er den Neudrossenfelder Ausgleich nur 120 Sekunden später mit dem 1:2. Und als sich die Hausherren erneut einen Ballverlust im Aufbau erlaubten, ließ Yüce TSV-Torwart Gianluca Mehlhorn im Eins-gegen-eins keine Chance und erhöhte auf 1:3.Zwischenzeitlich hatte Louis Engelbrecht mit seinem Ausgleichstreffer (22.) - er platzierte den Ball bei einem Freistoß aus 20 Metern im rechten oberen Torwinkel - die Hoffnung der Neudrossenfelder auf eine Überraschung genährt. Jedoch hatte die Heimelf mit dem frühen Anlaufen der Erlanger große Probleme und kam deshalb nur selten zu einem geregelten Spielaufbau. Zudem stand die Gästeabwehr sehr sicher.Die Erlanger hatten sich in der ersten Halbzeit auch von einer verspäteten Ankunft in Neudrossenfeld nicht verunsichern lassen. Sie standen wegen Starkregens im Stau auf der A3, die Partie begann deshalb zehn Minuten später.Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Erlanger erlauben, Yüce bereits in der 57. Minute auszuwechseln. Die Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt schon gefallen. Kevin Guerra (52.) hatte einen schön und schnell vorgetragenen Konter zum 1:4 abgeschlossen. Vorausgegangen war erneut eine Unkonzentriertheit des TSV im Mittelfeld.Die Gäste spielten nun nicht mehr mit der letzten Konsequenz, der Sieg geriet aber nicht in Gefahr. Zu selten konnte sich die Heimelf in der Offensive in Szene setzen. Die beste Möglichkeit war ein Schuss aus 16 Metern von Steffen Taubenreuther (62.) an den rechten Außenpfosten.20 Minuten vor dem Schlusspfiff zeigten die Erlanger nochmals ihre Klasse: Am Ende eines starken Angriffs stand Guerra, der das 1:5 erzielte. Claudio Bargenda gelang in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik.Mehlhorn - Gareis, Hahn, Taubenreuther, Ruß, Engelhardt (68. Sahr), Hoffmann, Möckel (57. Bargenda), Pötzinger, Hacker (68. Hannemann), Engelbrecht.Kraut - Diesner (46. Graine), Amegan, Faßold (65. Forisch), Kulabas, Yüce (57. Ferizi), Kammermeyer, Guerra, Marx, Ruhrseitz, Steininger.Lang (Schweinfurt). -Kammermeyer (86.). -0:1 Yüce (4.), 1:1 Engelbrecht (22.), 1:2, 1:3 Yüce (24. und 32.), 1:4 , 1:5 Guerra (52. und 71.), 2:5 Bargenda (90.).