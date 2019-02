TV Marktleugast verspielt den Titel

Nach der 27:28-Niederlage beim TV Hallstadt liegen sie nun zwei Punkte hinter Spitzenreiter SG Kunstadt/Weidhausen, dem nach dem 31:18-Erfolg über den TV Gefrees zwei Siege aus den restlichen drei Partien zur Meisterschaft reichen.

Damen-Bezirksoberliga

TV Hallstadt- TV Marktleugast 28:27 (13:11). - Von Anfang an merkte man bei den Gästen das Fehlen von Abwehrchefin Jennifer Lauterbach. Das nutzten die quirligen Hallstädterinnen zu einfachen Treffern, insbesondere durch Top-Torjägerin Simone Rittmayer (elf Tore), die durch ihre Schnelligkeit kaum in Schach zu halten war. Die Marktleugasterinnen lagen ständig knapp in Rückstand, ehe Lena Angermann von der Siebenmeterlinie den Ausgleich erzielte. Sandra Dietrich brachte die Frankenwälderinnen sogar erstmals in Führung (10:11). Doch bis zur Pause nutzte Hallstadt zwei Zeitstrafen gegen die Gäste zum 13:11.

Auch nach Wiederanpfiff erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und zogen auf 18:14 davon. Dann aber ging ein Ruck durch Marktleugasts Team. Die Defensive stand nun kompakter, und für Rittmayer wurde eine Sonderbewachung abgestellt. Die Gäste verkürzten auf 22:21, ehe Elke Ruckdeschel und Sarah Hüller den Spieß zum 22:23 umdrehten. Trotz einer Zeitrafe gelangen Hüller, Dietrich und Ruckdeschel drei Treffer in Folge zum 23:26. Doch Hallstadt glich wieder aus. Die starke Linkshänderin Vanessa Wunner erzielte die erneute Marktleugaster Führung, doch die Hallstädterinnen drehten den Spieß abermals um.

TV Marktleugast: Christina Ehret, Michaela Jahreiß - Lena Angermann (4/3), Sandra Dietrich (5), Julia Goller, Sarah Hüller (2), Eva Kauper (2), Elke Ruckdeschel (5), Julia Schott, Katharina Schott (1), Vanessa Wunner (8/2).

SG Kunstadt/Weidhausen - TV Gefrees 31:18 (17:9). - Gut erholt von der Niederlage im Spitzenspiel beim TV Marktleugast präsentierte sich die SG Kunstadt/Weidhausen und nahm am TV Gefrees mit 31:18 (17:9) erfolgreich Revanche für die 22:32-Hinspielniederlage.

Seufert & Co. fanden im starken Defensivverband das richtige Mittel, um den Gefreeser Damen frühzeitig den Zahn zu ziehen. Im Umschaltspiel präsentierten sich Lina Pühlhorn und Melanie Riedel nicht nur pfeilschnell, sondern auch treffsicher. Spielmacherin Marion Held verteilte geschickt die Bälle, so dass der Tabellenführer von allen Positionen aus Torgefahr entwickelte. TV-Torfrau Kim Hörath verhinderte eine noch höhere Niederlage.

SG Kunstadt/Weidhausen: Fritz, K. Pitterich - Seufert (8/2), Pühlhorn (7), Held (4), Baier (4), Weber (2), Bauer (2), Riedel (2), Glaß (2), Stirbati, Schnack, A. Pitterich.mts