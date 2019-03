TV Marktleugast bleibt am Spitzenreiter dran

Die Handballerinnen des TV Marktleugast sichern sich gegen den HSV Hochfranken in einer torarmen Partie einen klaren 20:10-Sieg und bleiben dem Tabellenführer SG Kunstadt/Weidhausen weiterhin dicht auf den Fersen.

Damen-Bezirksoberliga

TV Marktleugast - HSV Hochfranken 20:10 (9:5). - Die Schützlinge von Trainer Udo Prediger starteten gut in die Partie. Treffer von Eva Kauper, Vannessa Wunner, Elke Ruckdeschel, Lena Angermann und Sarah Hüller zeigten bereits nach zehn Minuten beim Stand von 6:2, wer das Sagen in der Halle hat. Die Partie schien ein Kinderspiel für die TV-Damen zu werden.

Doch wer das glaubte, irrte gewaltig. Denn plötzlich hörten die Marktleugasterinnen auf, Handball zu spielen. Die nächsten zwölf Minuten waren geprägt von Fehlwürfen, überhasteten Abschlüssen und technischen Fehlern auf heimischer Seite. In dieser Phase konnte der Tabellenzweite von Glück reden, dass die Spielgemeinschaft aus Rehau und Selb, bei der er noch im Hinspiel verloren hatte, ebenfalls einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte. Die Gäste ackerten und rackerten, aber meist uneffektiv und harmlos.

Dennoch erzielten die Gäste drei Tore zum 6:5-Anschluss, ehe Elke Ruckdeschel nach zwölf torlosen Minuten ihr Team mit einem Rückraumtreffer erlöste. Der Knoten war wieder gelockert. Denn Jennifer Lauterbach legte nach, die starke TV-Torhüterin Michaela Jahreiß entschärfte einen HSV-Strafwurf, und Lena Angermann erhöhte zur 9:5-Halbzeitführung.

Zähe Partie

Auch nach der Pause gestaltete sich die Partie recht zäh. Es gab magere Handballkost auf beiden Seiten. Immerhin fanden die TV-Damen wieder einigermaßen zu ihrer Form, vor allem in der Defensive. Denn an der Biss sich der Gegner förmlich die Zähne aus, und Torfrau Jahreiß vernagelte ihren Kasten regelrecht. Sieben Gegentore nach 50 Spielminuten sprechen Bände. In Durchgang 2 war es im Angriff insbesondere die starke Elke Ruckdeschel, die ihr Team mit schönen Rückraumtreffern immer weiter in Führung brachte. Die Gäste wurden zu keiner Zeit mehr ernsthaft gefährlich. Über 12:7, 15:7, 17:9 und 19:10 sicherten sich die Handballdamen von Udo Prediger einen verdienten 20:10-Sieg.

TV Marktleugast: Christina Ehret, Michaela Jahreiß - Lena Angermann (5/4), Sandra Dietrich (2), Julia Goller, Sarah Hüller (1), Eva Kauper (4), Jennifer Lauterbach (1), Elke Ruckdeschel (5), Julia Schott, Katharina Schott, Vanessa Wunner (2).

Zuschauer: 120. - Siebenmeter: 5/4 - 4/2. - Zeitstrafen: 1/0.E.K.