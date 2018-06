TSV wird Favoritenrolle gerecht

Testspiel



TSV Neudrossenfeld -

SSV Kasendorf 6:1 (3:0)

TSV Neudrossenfeld:

SSV Kasendorf:

Schiedsrichter:

Zuschauer:

Tore:

Beim Sportfest der Fortuna Untersteinach präsentierte sich der Fußball-Landesligist TSV Neudrossenfeld in einer starken Frühform gegen den Bezirksligisten SSV Kasendorf . Nicht nur die Höhe des 6:1-Sieges war bemerkenswert, sondern auch, wie die Neudrossenfelder mit einer kontinuierlichen geschlossenen Mannschaftsleistung auftraten und nach vorne spielten."Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir sehr gut drauf", freut sich TSV-Trainer Werner Thomas. "Wir haben eineinhalb Wochen intensiv an der Ausdauer gearbeitet, und das hat heute recht ordentlich ausgeschaut. Wir hatten eine ganz junge Truppe auf dem Platz. Da sieht man, welches Potenzial in der Mannschaft steckt."Der TSV legte mit schnellem Offensivspiel los, nach einer Ecke scheiterte Kapitän Steffen Taubenreuther knapp mit dem Kopf (4. Minute). Besser machte es Levin Pauli: Nur eine Minute später köpfte er nach einem präzisen Eckball von Claudio Bargenda zum 1:0 ein. In der Folge erspielte sich der TSV vor allem über die linke Seite mit Yannick Podgur gute Möglichkeiten, die aber nicht genutzt wurden. Effizienter war die rechte Flanke mit dem gut aufgelegten Pauli, der in der 18. Minute nach einem tollen Spurt über 20 Meter und einem sehenswerten Schuss auf 3:0 erhöhte.Es dauerte bis zur 28. Minute, ehe sich den Kasendorfern die erste Chance bot. Jermaine Mullen setzte den jungen Jonas Friedrich gut in Szene, doch der blieb glücklos im Abschluss.Fast im Gegenzug gelang Engelbrecht das 3:0, nach einem schönem Zusammenspiel mit Pauli. In der 36. Minute dann die einzig unschöne Szene im Spiel, als sich Carsten Hahn ein hässliches Foul am Kasendorfer Mullen leistete und dafür auch zu Recht die Gelbe Karte sah. Pauli und Möckel verpassten es, den Vorsprung des TSV bis zur Pause weiter auszubauen.Während der SSV zur Pause mit vier neuen Spielern kräftig durchwechselte, kam beim TSV nur der junge Dorian Carl. Die Folge war, dass Kasendorf nur schwer ins Spiel kam und der Landesligist nahezu mühelos erhöhte. Zunächst vergaben Taubenreuther und Pauli nach starken Einzelleistungen, ehe Dominik Schott in der 52. Minute mit einem Freistoß der Anschlusstreffer gelang. Danach schickte auch TSV-Trainer Thomas drei frische Spieler aufs Feld, ohne dass dabei ein Bruch im Mannschaftsgefüge entstand. Im Gegenteil: Der TSV legte noch einen Zahn zu und die Folge waren weitere, schön herausgespielte Treffer durch Hannemann und Engelbrecht, der es mit einem Elfmeter in der 76. Minute auf insgesamt drei Treffer brachte und einmal mehr seine Torjägerqualitäten unterstrich.SSV-Coach Christoph Wächter begründete die deutliche Niederlage vor allem damit, dass er einiges ausprobieren wollte: "In den letzten 20 Minuten haben wir ein bisschen was ausprobiert und vielen Spielern eine Chance gegeben, die in der letzten Saison größtenteils in der Zweiten spielten. Wir sind dann etwas eingebrochen."Mehlhorn - Hahn, Taubenreuther, Majczyma, Pauli, Möckel, Bargenda, Pötzinger, Hacker, Engelbrecht, Podgur. Eingewechselt: Carl, Sahr, Hannemann, Brand, Greef, Peeters.Wagner - Körzendörfer, Gunzelmann, Deller, Grasgruber, Friedrich, Schorn, Mullen, Schubert, Schmeußer, Schott. Eingewechselt: Hahn, Krauß, Luft; Hartmann, Lauterbach, Jahrsdörfer.Bargel (Staffelstein). -80. -1:0, 2:0 Pauli (5., 18.); 3:0 Engelbrecht (29.); 3:1 Schott (52.); 4:1 Engelbrecht (FE, 76.); 5:1 Hannemann (78.); 6:1 Engelbrecht (88.).