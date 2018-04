TSV Neudrossenfeld will Friesen nichts schenken

Nach der 0:1-Niederlage beim SC Feucht hat der TSV Neudrossenfeld kaum noch eine Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der Landesliga Nordost. Das punktgleiche Führungsduo ATSV Erlangen und TSV Buch hat den Vorsprung mittlerweile auf 14 Punkte ausgebaut. "Wir spielen im Kampf um den Aufstieg keine Rolle mehr", macht TSV-Trainer Werner Thomas deutlich.

Dennoch wollen die viertplatzierten Neudrossenfelder im Heimspiel am heutigen Freitag (19.30 Uhr) gegen den SV Friesen weiterhin beweisen, dass sie eine große Nummer in der Liga sind: "Gastgeschenke wird es nicht geben, denn wir haben uns nach der knappen Niederlage in Feucht fest vorgenommen: Nachdem wir bisher eine gute Saison gespielt haben, wollen wir diese Leistung auch bis zum Schluss durchzuziehen", sagt Thomas.



Landesliga Nordost

TSV Neudrossenfeld -

SV Friesen

Der SV Friesen steht derzeit auf dem zwölften Platz, mit sechs Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone, hat sich seiner Sorgen um den Klassenerhalt also noch nicht ganz entledigt.

Am Dienstagabend verloren die Friesener mit 1:3 beim zweitplatzierten TSV Buch. Zumindest in der zweiten Hälfte machten die Friesener aber eine gute Figur und hatten nach dem 1:2-Anschlusstreffer in der Schlussphase durchaus gute Chancen auf den Ausgleich. Stattdessen entschied aber der Favorit aus Buch mit einem Kontertreffer kurz vor Abpfiff das Spiel für sich.

An diese Leistung will der SV anknüpfen, wie deren Trainer Armin Eck betont: "Die zweite Halbzeit sollte uns Mut geben, um auch gegen ein Spitzenteam wie Neudrossenfeld was mitnehmen zu können."



Der Kulmbacher Ex-Profi Eck wird im Neudrossenfelder Sportpark Weinberg einige bekannte Gesichter treffen. Zuletzt trainierte er den ATS Kulmbach. Ein weiteres Wiedersehen wird es mit dem Kauerndorfer Hannes Nützel geben, der bei den Friesenern zu den Leistungsträgern zählt: Nützel spielte von 2010 bis 2012 beim TSV Neudrossenfeld. Nach zwei Jahren in Magdeburg ist Nützel seit 2014 beim SV Friesen. Das Spiel in Feucht war für TSV-Coach Thomas eine Begegnung zweier gleichwertiger Mannschaften, "wir konnten allerdings die entscheidenden Zweikämpfe meistens nicht für uns entscheiden. Das Spiel, das wir uns vorgenommen hatten, konnten wir deshalb auch nicht so umsetzen. Deswegen war Feucht einen Tick besser und hat verdient gewonnen; auch wenn es ein Glücksschuss in den Torwinkel war."



Gegen die motiverten Friesener erwarte er von seiner Mannschaft mehr Zweikampfstärke. Die ist auch nötig, denn im Hinspiel gelang dem SV ein 1:0-Heimerfolg, der aufgrund der vielen Chancen, die die Friesener in der ersten Hälfte vergaben, auch höher hätte ausfallen können.

Personell steht dem Neudrossenfelder Trainer bis auf Dorian Carl (Auslandsaufenthalt) und Stefan Kolb (für drei Spiele gesperrt) der gesamte Kader zur Verfügung.



TSV Neudrossenfeld: Bargenda, Engelbrecht, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, D. Hacker, Hahn, Hofmann, Möckel, Pauli, Podcur, Pötzinger, Sahr, Schuberth, Taubenreuther.