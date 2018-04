TSV Neudrossenfeld will Feucht auf Abstand halten

Das Topspiel der Woche steigt in der Landesliga Nordost am Freitag um 19 Uhr: Dann gastiert der drittplatzierte TSV Neudrossenfeld bei seinem untern Tabellennachbarn SC Feucht. Die Neudrossenfelder haben zwar zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Gastgeber, doch der Bayernligaabsteiger aus Feucht hat zwei Spiele weniger absolviert.



Landesliga Nordost

SC Feucht -

TSV Neudrossenfeld

Der TSV zeigte am vergangenen Sonntag beim 1:1 im Heimspiel gegen den Baiersdorfer SV zwei Gesichter. "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut angefangen und müssen zur Pause 3:1, wenn nicht sogar 4:1 führen", sagt Neudrossenfelds Trainer Werner Thomas. Doch es stand nach 45 Minuten nur 1:0. "Und nach dem Wechsel fehlte uns der Zugriff auf die Baiersdorfer, die mehr in das Spiel investierten." Thomas` Team ist nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, hat nur noch reagiert und die Initiative abgegeben. "Die zweite Halbzeit war vielleicht die schlechteste, die wir nach der Winterpause gespielt haben", sagt Thomas. "Die Jungs haben sich aber genauso geärgert wie das Trainerteam und die Zuschauer." Der Coach macht aber auch deutlich, dass die Bilanz nach der Winterpause mit vier Siegen und einem Unentschieden in fünf Spielen sehr positiv ausfällt.



Zwei Stürmer fallen aus

Ein Wehmutstropfen ist allerdings die Sperre von Stefan Kolb. Der Neudrossenfelder Stürmer handelte sich gegen Baiersdorf wegen einer Tätlichkeit einen Rote Karte ein. "Das war völlig unnötig", ärgert sich Thomas. "Stefan ist 27 Jahre und er sollte wissen, dass man das nicht machen darf. Aber da ist man mit der Mannschaft und vor allem mit sich selbst unzufrieden. Dann wird mit dem Gegenspieler gekappelt und dann kommen solche Situationen raus. Aber der Platzverweis ärgert Stefan selbst am meisten."



Kolbs Sperre ist umso schmerzlicher, da mit Louis Engelbrecht (Studium) am Freitagabend in Feucht ein weiterer Stürmer ausfällt. "Die beiden Stürmer haben in den letzten Spielen sehr viel richtig gemacht", sagt Thomas. "Nun müssen wir uns im vorderen Bereich etwas einfallen lassen. Wir haben das aber auch in der Vorrunde sehr gut gelöst, als Louis lange Zeit auf Gran Canaria und Stefan zu dem Zeitpunkt verletzt war. Uns wird da was einfallen und wir haben Alternativen."



So kehren Johannes Greef und Sascha Engelhardt in den Kader zurück, ebenso Urlauber Fabian Möckel. Nur hinter dem Einsatz von Levin Pauli, der gegen Baiersdorf passen musste, steht noch ein Fragezeichen. Er hat am Mittwochabend nach seiner Verletzung die erste leichte Trainingseinheit absolviert. TSV-Coach Werner Thomas ist zuversichtlich: "Wir stellen nach den Ausfällen von Kolb und Engelbrecht immer noch eine gute Mannschaft. Wir werden nach Feucht fahren, um das Spiel zu gewinnen und sind dort sicherlich nicht chancenlos. Wir wollen versuchen, auf uns zu schauen und wollen natürlich den direkten Konkurrenten im Kampf um Platz 3 auf Distanz halten."



TSV Neudrossenfeld: Bargenda, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, D. Hacker, Hahn, Hofmann, Möckel, Pauli (?), Podcur, Pötzinger, Sahr, Schuberth, Taubenreuther.