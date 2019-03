TSV Neudrossenfeld setzt auf Kontinuität

Der Vorsitzende des Nordost-Landesligisten TSV Neudrossenfeld, Gerald Weinrich, hat es in der Donnerstagsausgabe der BR bereits angedeutet, zwei Tage später vermelden die Verantwortlichen Vollzug: Coach Werner Thomas und sein Co-Trainer Sebastian Brand tragen auch in der kommenden Spielzeit die Verantwortung am Weinberg. Die Vertragsverlängerung ist unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Der 47-jährige Thomas wird somit in seine fünfte Spielzeit beim TSV gehen. Sebastian Brand ist schon seit mehr als sechs Jahren in Neudrossenfeld aktiv.

Beim TSV ist man vom Gesamtpaket des Trainer-Duos überzeugt. "Auch wenn es immer Dinge zu verbessern gibt, sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft in den letzten Jahren zufrieden und spielen bislang eine herausragende Saison", wird der sportliche Leiter, Thorsten Schirmer, in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Über den verpatzten Start ins Jahr 2019 (0:4 gegen SC Schwabach) und die Gefahr von verfehlten Zielen, heißt es weiter: "Auch wenn man sich im Sport immer neue Ziele stecken muss, war der Aufstieg vor der Saison nie das ausgegebene Ziel. Die Auftaktniederlage bringt uns deshalb nicht von unserem Weg ab, die Entwicklung des Teams voranzutreiben. Unser Trainer-Duo und die Mannschaft genießen vollstes Vertrauen. Sie können sich nun auf die Restsaison konzentrieren."red