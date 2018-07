TSV Neudrossenfeld nimmt erste Hürde in Toto-Pokal-Qualifikation

Mit einem 2:0-Sieg in der ersten Qualifikationsrunde gegen den SV Euerbach/Kützberg ist der Fußball-Landesligist TSV Neudrossenfeld im Toto-Pokal auf Verbandsebene eine Runde weiter gekommen. Nun muss der TSV in der kommenden Woche noch gegen den ATSV Erlangen um ein Ticket für die erste Hauptrunde spielen.



Am Vortag unterlag der TSV Neudrossenfeld dem Bezirksligisten VfL Frohnlach im Testspiel mit 0:3.



Verbands-Pokal, Qualifikation

TSV Neudrossenfeld -

SV Euerbach/Kützb. 2:0 (2:0)

Von Beginn an zeigte sich der TSV Neudrossenfeld um Trainer Werner Thomas gewillt, die 0:3-Pleite gegen Frohnlach vergessen zu machen. So ging der TSV auch mit der ersten Tormöglichkeit des Spiels direkt in Führung: Stefan Kolb brach über die Außenbahn durch, doch sein Schuss wurde zunächst auf der Linie geklärt, ehe Levin Pauli den Nachschuss verwertete. Nur zwei Minuten später waren die Hausherren wieder erfolgreich: Julian Pötzinger setzte mit einem langen Ball Louis Engelbrecht schön in Szene, und dieser verwertete gekonnt per Volleyabnahme. In der Folgezeit der ersten Halbzeit hätten die Neudrossenfelder die Partie bereits entscheiden können. Doch weder Engelbrecht, Kolb noch Podgur, der mit seinem Versuch an der Querlatte scheiterte, brachten den Ball im Tor unter.



Die Gäste aus Unterfranken waren im ersten Durchgang in der Offensive völlig unauffällig. Auch nach der Halbzeitpause, in der Thomas mit Dorian Carl, Claudio Bargenda und Hannes Greef drei frische Akteure in die Partie brachte, kam zunächst wenig vom Nordwest-Landesligisten SV Euerbach/Kützberg. Die Neudrossenfelder rannten nach vorne, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Man merkte mit fortlaufender Spielzeit auch deutlich die schwindenden Kräfte nach einer intensiven Trainingswoche. Die Kicker aus dem Schweinfurter Land waren nun etwas auffälliger, kamen aber auch in Durchgang 2 nur schwer vors Tor der Gastgeber. Nur SV-Kapitän Mekic hatte nach etwa einer Stunde Spielzeit eine gute Möglichkeit, sein strammer Schuss prallte allerdings nur an den Pfosten.



In der Schlussphase hatten die Neudrossenfelder noch einige Gelegenheiten auf den dritten Treffer, doch dieser blieb ihnen versagt.



TSV Neudrossenfeld: Grüner - Gareis, Pauli, Hahn, Taubenreuther, Kolb (46. Carl), Pötzinger, Hacker, Majczyna (46. Bargenda), Engelbrecht, Podgur (46. Greef).



SV Euerbach/Kützberg: Husic (46. Saballus) - Brach (88. Kröner), Murgoci (78. Mucaj), Mekic, Weiß, Zirkel, Ghanem, Dago, Pitter, Brändlein, Bude.



Schiedsrichter: Stühler (Oesdorf). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Pauli (12.), 2:0 Engelbrecht (15.)



Testspiel

TSV Neudrossenfel -

VfL Frohnlach 0:3 (0:3)

Schiedsrichter: Stöckl (Bad Steben). - Tore: 0:1 Oppel (7.), 0:2, 0:3 Pflaum (27., 32.). - Gelb-Rot: Gareis (89., TSV Neudrossenfeld). ts