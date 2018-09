TSV Neudrossenfeld muss auf Stammtorhüter und Torjäger verzichten

Vier Siege in Folge feierte der TSV Neudrossenfeld zuletzt in der Landesliga Nordost. Diese Serie soll am Samstag (16 Uhr) in der Partie beim FC Coburg ausgebaut werden. Allerdings sind die Neudrossenfelder ersatzgeschwächt.

Die Coburger brachten es bislang nur auf zehn Punkte und sind als 15. abstiegsgefährdet. Dagegen sammelte der TSV zuletzt viel Selbstvertrauen und steht mit 26 Punkten auf Platz 2. Zudem stellt er mit 33 Treffern die beste Offensive der Liga. Am vergangenen Wochenende gelang gegen Schlusslicht TSV Sonnefeld ein 9:1-Schützenfest. Doch TSV-Trainer Werner Thomas schränkt ein: "Ohne Sonnefeld nahetreten zu wollen: Dieses Team ist nicht konkurrenzfähig. Mir war wichtig, dass meine Mannschaft das Spiel ernst genommen und es wirklich seriös zu Ende gespielt hat." Pflichtaufgabe erledigt, Haken dahinter.

In Coburg wird es der TSV nicht so leicht haben. "Die Coburger sind eine andere Kategorie als Sonnefeld", sagt Thomas. "Ich habe sie weiter oben erwartet, weil sie sehr, sehr gute Leute in ihren Reihen haben." Vor allem in der Offensive sei der FC mit Lukas Mosert, Sertan Sener und Leonhard Scheler sehr gut aufgestellt. Hinzu kämen eine mannschaftliche Geschlossenheit und eine körperbetonte Spielweise. Der 15. Tabellenplatz spiegele nicht die Coburger Leistungsfähigkeit wider.

Viel Selbstvertrauen

Die Mannschaft des TSV Neudrossenfeld strotzt dagegen vor Selbstvertrauen und überzeugt mit unbändigen Kampfeswillen. "Das merkt man auch beim Training, die Spieler sind sehr fokussiert und konzentriert", lobt Thomas. "Wenn wir wie in den letzten Wochen alles abrufen können, was in den Spielern steckt, dann werden wir auch in Coburg etwas mitnehmen." Doch Thomas hebt auch den Zeigefinger, ein Selbstläufer werde die Partie nicht: "Es gibt mit Ausnahmen von Sonnefeld keine leichten Gegner in der Landesliga."

Der TSV Neudrossenfeld muss einige Ausfälle verkraften. So ist Dorian Carl noch gesperrt, Sebastian Brand und Hannes Greef sind verletzt. Torwart Tobias Grüner - für ihn steht Gianluca Mehlhorn zwischen den Pfosten -, Jannik Hannemann, Torjäger Louis Engelbrecht und Simon Ruß sind im Urlaub. Kapitän Steffen Taubenreuther ist im Aufbautraining. Zum Kader stößt lediglich Hannes Sahr. Doch als Ausrede lässt Thomas die zahlreichen Ausfälle nicht gelten: "Wir haben einen breiteren Kader als im Vorjahr und haben bereits gezeigt, dass wir Ausfälle besser kompensieren können als in den Vorjahren."

TSV Neudrossenfeld: Mehlhorn - Schuberth, Bargenda, Engelhardt, Gareis, Hacker, Hoffmann , Majczyna, Kolb, Möckel, Pauli, Peeters, Podcur, Pötzinger, Sahr, Hahn.