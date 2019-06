TSV Neudrossenfeld: Kunstrasen mit 700 Schrauben

Es ist ein Phänomen beim TSV Neudrossenfeld: reingehen - ein verdutzter Blick - mit den Handflächen darüberstreichen - staunen. "Jeder, der das erste Mal in unserer Kabine ist, geht sofort zu dieser Wand und fasst sie an", sagt TSV-Fußballer Silvio Knoll. Das Besondere an der Wand: Sie ist komplett mit Kunstrasen verkleidet - oder genauer gesagt: mit Messeboden.

"Die Teppichteile waren sauschwer", ergänzt Knoll. "Da waren wir zu fünft drangehangen, und der Sechste hat verschraubt." Wobei der Schrauber wohl den härtesten Job hatte: 700 Schrauben versenkte er in der Wand, um den Halt des Rasens zu gewährleisten und alle Falten zu entfernen. Nur bei genauem Hinsehen sind die Befestigungen noch zu erkennen. "Gute Arbeit eben", sagt der sportliche Leiter Thorsten Schirmer und blickt stolz auf die Wand. "Wir sind wohl der einzige Verein, der außen und innen einen Kunstrasen hat."

In der Tat hat sich beim Fußball-Landesligisten in den vergangenen Jahren viel getan. Mit seinem sanierten Sportheim, zwei Rasenplätzen, einem Kunstrasenplatz und einem DFB-Minispielfeld sucht das gepflegte Neudrossenfelder Sportgelände im Landkreis Kulmbach seinesgleichen. Auch die sportliche Formkurve zeigte zuletzt meist nach oben.

Zehn Jahre auf Verbandsebene

"Dass Umbaumaßnahmen und sportlicher Erfolg zeitlich zusammenfielen, war auch Glück", sagt Schirmer. "Aber wir spielen jetzt seit zehn Jahren auf Verbandsebene. Das ist ein riesiger Erfolg." Zudem sind die zweite Mannschaft in der Kreisliga und die dritte in der Kreisklasse aktiv. Schirmer verheimlicht nicht, dass der Aufschwung beim TSV in der Fußballszene auch Neid hervorgerufen hat: "Aber meistens zollt man uns Respekt und Anerkennung. Schließlich beruht alles auf extrem viel Eigenleistung."

So auch der Umbau der Umkleidekabine. Das "Wohnzimmer" der Fußballer war lange Zeit stiefmütterlich behandelt worden und - einige Verschönerungsarbeiten ausgenommen - auf dem Stand der 80er Jahre. Doch vergangenes Jahr wurden die Umbau-Ideen immer konkreter. Die Handwerker im Verein wurden genauso konsultiert wie die Gönner, Helfer und Freunde des TSV. "Und wer - so wie ich - zwei linke Hände hat, kam eben ins Orga-Team", sagt Daniel Stöcker und grinst.

Etwa 750 Arbeitsstunden

Der Marketing-Beauftragte des TSV war zusammen mit Knoll, Schirmer, Alexander Arndt, Kai Stöcker und Paul Kühnert treibende Kraft beim Umbau. Ein Stamm von acht Personen rackerte ab September 2018 regelmäßig auf der Baustelle - egal ob unter der Woche in den Abendstunden oder am Wochenende. Dazu kamen etwa 30 ehrenamtliche Helfer, die bei Bedarf unterstützten. Zusammen kommt der "Kabinen-Umbau-Trupp" auf etwa 750 Arbeitsstunden.

Und das Resultat kann sich sehen lassen. Neben der Kunstrasenwand stechen sofort die grau-silbernen Spinde ins Auge. 40 Stück, alle aus wasserfesten Mehrschichtplatten und jeweils ausgestattet mit zwei Kleiderhaken, sind in der 50-Quadratmeter-Kabine zu finden. "Die gibt es sonst nirgendwo", sagt Arndt und schiebt hinterher: "Alles Sonderanfertigungen für den TSV."

Hier zahlte sich die enge Verbindung zu einer Marktschorgaster Firma aus. In deren Schreinerei wurden die Pläne der Fußballer mit einer präzisen Fräsmaschine umgesetzt - natürlich kostengünstig. "Unser Budget war nicht sonderlich hoch", sagt Stöcker. "Es wurde in der Kabine Rohmaterial im Wert von etwa 7500 Euro verbaut, wovon etwa 6000 Euro durch Material- oder Bargeldspenden wieder reingekommen sind."

"Recycelte" Sitzbänke

Kostensparend wirkte sich auch aus, dass die Neudrossenfelder Teile der alten Kabinenausstattung "recycelt" haben. So zum Beispiel die Sitzbänke samt Lehnen: Abgeschliffen, lackiert und mit neuer Bepolsterung verleihen sie der Kabine Glanz. Dazu tragen auch die Milchglasfenster mit TSV-Logo oder eine Wandverkleidung mit der Aufschrift "Die Grün-Weißen" bei - natürlich in den Vereinsfarben Grün und Weiß gehalten. "Die Einrichtung, die Farben - es wirkt einfach edel. Hier kann man sich schon wohlfühlen", sagt Arndt und lehnt sich entspannt zurück.

Chance auf 2000 Euro

In der Serie "Schöner umziehen - ein Blick in Frankens Kabinen" suchten wir die schönste, aber auch die renovierungsbedürftigste Umkleidekabine Frankens. Die Bewerbungsphase ist jetzt beendet. Bis zum 22. Juni werden noch Kandidaten vorgestellt. Dann beginnt die Online-Abstimmung auf inFranken.de. Der Verein mit den meisten Stimmen für die "hässlichste" Kabine erhält 2000 Euro für einen Umbau. Der Verein mit den meisten Stimmen für die schönste Umkleide gewinnt 500 Euro für eine Kabinenparty und einen gefüllten Glastür-Kühlschrank. red