TSV Neudrossenfeld: Ersatzgeschwächt, aber favorisiert

Beim TSV Neudrossenfeld läuft in der Landesliga Nordost derzeit alles nach Plan. Mit vier Siegen nach der Winterpause hat er sich die Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz erhalten und auch die Aufgabe am Sonntag (15 Uhr) gegen den Baiersdorfer SV (14.) scheint für den Tabellendritten lösbar.



Landesliga Nordost

TSV Neudrossenfeld - Baiersdorfer SV



Nach dem klaren 3:0-Sieg am vergangenen Spieltag bei der heimstarken SpVgg Selbitz stellt TSV-Trainer Werner Thomas fest: "Wir haben in unseren Spielen nach der Winterpause das Maximum erreicht." Allerdings habe sich sein Team trotz Überzahl gegen die sehr tief und kompakt stehenden Selbitzer sehr schwer getan.



"Sie haben auf Konter gelauert, da mussten wir hellwach sein, dass wir nicht in Rückstand geraten", sagt Thomas. "Wir hatten in vielen Situationen auch das nötige Quäntchen Glück, aber wir schießen im Moment wirklich oft zum richtigen Zeitpunkt die Tore." Dies verdiene sich seine Mannschaft durch großen Einsatzwillen. "Wir erzwingen auch viele Sachen."



Und nun wollen die Neudrossenfelder ihren fünften Sieg in Folge erzwingen. Favorit gegen den Baiersdorfer SV sind sie auf jeden Fall. Allerdings lief die Vorbereitung auf diese Partie nicht nach Plan. "Die Situation hatte ich bislang beim Training in Neudrossenfeld noch nicht, denn es mussten viele angeschlagene Spieler pausieren", sagt Thomas. "Zudem hatten wir zwei, drei Urlauber und unser Kapitän Steffen Taubenreuther ist Papa geworden, so dass wir ihm eine Pause gönnten."



Viele Ausfälle

Definitiv verzichten müssen die Neudrossenfelder am Sonntag auf den angeschlagenen Co-Trainer Sebastian Brand sowie die Urlauber Sascha Engelhardt und Fabian Möckel. Hannes Greef ist krankgeschrieben. Auch Ersatzkeeper Lukas Reuther (Platzwunde) steht nicht zur Verfügung. Zudem sind Daniel Hacker (Knieprobleme) und Levin Pauli (Bluterguss im Knöchel) angeschlagen. Yannick Podcur musste zuletzt grippegeschwächt das Bett hüten. Wegen der langen Ausfallliste werden einige Spieler der zweiten Mannschaft in den Landesliga-Kader rutschen.



"Wir dürfen Baiersdorf nicht unterschätzen und müssen erst einmal schauen, dass wir unsere personellen Probleme in den Griff bekommen", fordert TSV-Trainer Werner Thomas. "Aber wenn wir 90 Minuten arbeiten, dann wird es schwer, uns zu schlagen."



TSV Neudrossenfeld: Bargenda, Engelbrecht, Gareis, Grüner, D. Hacker, Hahn, Hofmann, Kolb, Pauli, Podcur, Pötzinger, Sahr, Taubenreuther.