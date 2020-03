Trotz achter Niederlage in Folge: TV Marktleugast mit Lichtblick

Trotz einer klaren Leistunssteigerung stehen die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TV Marktleugast ohne Punkte da. Gegen den HC Bamberg unterlag der TVM mit 26:27 und kassierte die achte Niederlage in Folge. Die Marktleugasterinnen rutschten auf den siebten Tabellenplatz ab und bleiben in großer Abstiegsgefahr.

Bezirksoberliga, Frauen

TV Marktleugast - HC Bamberg 26:27 (11:12)

Die Marktleugasterinnen erwischten einen guten Start und lagen nach Treffern von Jennifer Lauterbach und Vanessa Wunner mit 3:1 in Führung. Die Gäste glichen postwendend aus, und zogen beim 10:7 (25.) erstmals mit drei Treffern in Führung. Die TVM-Frauen kämpften sich wieder heran und erzielten kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer zum 11:12.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung spannend. Sandra Dietrich glich zum 13:13 aus, und bis zum 17:17 setzten sich weder Marktleugast noch Bamberg ab. Mit zwei Treffern in Folge gingen die Gäste in der 46. Minute erstmals wieder in Führung (19:17). Bis zur 50. Minute blieben die Gastgeberinnen in Schlagdistanz (20:21). Dann folgte die entscheidende Phase: Marktleugast produzierte zwei Ballverluste und der HC zog mit einem 3:0-Lauf auf 24:20 davon.

Zwar steckte der TVM nicht auf und kam auf zwei Tore heran (22:24, 24:26), für einen Punktgewinn reichte es aber nicht. Der Tabellendritte aus Bamberg siegte mit 27:26 und verschärfte die Abstiegssorgen des TVM. Trotzdem gibt es aus Marktleugaster Sicht einen Lichtblick:

Nach den desaströsen Vorstellungen in den letzten Wochen zeigte der TVM eine klar verbesserte Abwehrleistung und im Angriff viel mehr Ideenreichtum. Auch die Quote an technischen Fehlern war geringer als in den vergangenen Spielen. Der Abstiegskampf spitzt sich aber weiter zu. Zwischen dem Tabellenletzten Gefress und dem Fünften Creußen liegt nur ein Punkt. Mittendrin: Der TV Marktleugast, der am kommenden Wochenende beim punktgleichen TSV Weitramsdorf antreten muss. Um die Liga zu halten, sollten die Marktleugasterinnen ihren Negativlauf möglichst bald beenden.

TV Marktleugast: Christina Ehret, Michaela Jahreiß, Maria Wenig - Lena Angermann (10/7), Sandra Dietrich (5), Julia Goller, Sarah Hüller (3), Jennifer Lauterbach (2/1), Tanja Schambach (1), Julia Schott, Eva Söllner, Vanessa Wunner (5)