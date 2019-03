Trebgaster Triathlon: Preise sind Bier und Bratwürste

Benedikt Deichsel ist zufrieden, sehr sogar: "Wir haben jetzt schon 250 Anmeldungen, viel mehr als zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr!" Und weil bis zum Tennet-Power-Triathlon - so der neue Name - rund um den Trebgaster Badesee am Sonntag, 30. Juni, noch fast genau drei Monate Zeit sind, träumt der Organisator von über 400 Ausdauersportlern am Start.

Der 34-jährige Mathe- und Sportlehrer und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Kilian sind - gemeinsam mit der Schwimmabteilung des ATS Kulmbach - mit der Mission angetreten, dass der "traditionsreiche Triathlon in der Region nicht sterben darf". Eine Gefahr, die auf Grund sinkender Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren durchaus real war.

Bier und Bratwürste für die Bes

Die beiden Deichsels bringen viele frische Ideen mit. Zum Beispiel rufen sie erstmals eine Nordbayerische Firmen-Meisterschaft aus. Gefragt sind drei Kollegen, die sich die Triathlon-Disziplinen aufteilen. Der erste schwimmt 500 Meter, der zweite strampelt 20 Kilometer auf dem Fahrrad herunter, der dritte rennt zum Abschluss 4,8 Kilometer - "machbare Distanzen für jeden", glaubt Benedikt Deichsel. Damit will man an den Trend anknüpfen, dass sich immer mehr Firmen um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter sorgen. "Wir küren die schnellste Firma, die mit den meisten Staffeln sowie das jüngste und das älteste Betriebs-Team", sagt Benedikt. Als Preise locken etwa Bier oder Bratwürste zum "Verbraten" beim Firmenfest. Denn für Benedikt Deichsel gilt: "Das wichtigste ist, dass die Kollegen Spaß haben."

Ultrakurze Schnupperstrecke

Neu ist auch eine ultrakurze Schnupperstrecke über 200 Meter/10 Kilometer/1,8 Kilometer, "die selbst ohne großen Trainingsaufwand von den meisten zu schaffen sein sollte", sagen die Organisatoren. Starten dürfen hier schon Zwölfjährige. Ferner gibt es wie bisher auch Einzel- und Staffel-Wettbewerbe über die Volksdistanz (500 m/20 km/4,8), auf der man ohne Startpass sogar oberfränkischer Meister werden kann, und die Kurzdistanz (1500m/40 km/9,2 km).

Anfänger brauchen keine Berührungsängste mit dem öffentlichen Straßenverkehr haben. Denn die Radstrecke ist am Wettkampftag von 8.30 bis 14 Uhr komplett gesperrt. Der zehn Kilometer lange Rundkurs - er muss je nach Wettkampf ein bis vier Mal von den Triathleten absolviert werden - führt von Trebgast über Lindau nach Waldau und zurück nach Trebgast. "Da ist kein schwieriger Anstieg dabei", beruhigt Benedikt Deichsel.

Gehörlosen-Meisterschaft

Dritte Premiere: Beim Trebgaster Triathlon gibt es erstmals eine (bayerische) Meisterschaft für Gehörlose. "Da erwarten wir etwa 30 bis 40 Teilnehmer", sagt Benedikt Deichsel. Sein Bruder Kilian, amtierender Deutscher Meister der Gehörlosen, ist aber nicht am Start sein. Er ist ganz in der Organisation gefordert. Nebenbei geht es in Trebgast auch wieder um Punkte für die Mannschafts-Regionalliga.

Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung ist der Trebgaster Badesee, wo sich Schwimmen, Laufen sowie die Wechsel abspielen. "Weil sich das Geschehen dort konzentriert, ist der Zuschauer ganz nah dran", sagt Benedikt Deichsel. Denn nicht nur Sportler, sondern auch die Bevölkerung will man stärker als in den vergangenen Jahren hinter dem Ofen hervorlocken. "Wir hoffen, dass wir die Veranstaltung wieder größer bekommen."

Weitere Informationen und Anmeldungen im Internet unter www.tennetpowertriathlon.eu