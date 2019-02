Traillauf: Finale wieder in Kulmbach

Trailläufe, also Wettrennen auf schmalen Pfaden durch Wald und Flur, finden immer mehr Anhänger. Zu den traditionellen Volksläufen in der Region wie dem Frankenwaldlauf, dem Kessellauf oder dem Walter-Richter-Lauf hat sich seit 2017 die Laufserie "Trails 4 Germany" gesellt, die auch 2019 wieder Station in Kulmbach macht. Das gab der Veranstalter gestern bekannt.

An der Bierstadt als Austragungsort führte kein Weg vorbei, nachdem im vergangenen Herbst 340 Läufer und Läuferinnen für ein Rekord-Starterfeld gesorgt hatten. Auch die beiden anderen Austragungsorte in den Mittelgebirgen Deutschlands haben sich bewährt. So finden die ersten Rennen der "Trails 4 Germany" erneut an der Talsperre Pöhl (12. Mai) sowie am 6. Oktober in Blaubeuren (Baden-Württemberg) statt. Bei jedem Wettkampf werden zwei Strecken über zehn und 20 Kilometer angeboten.

Die Talsperre Pöhl im Vogtland unweit der Spitzenstadt Plauen erwies sich im vergangenen Jahr als echter Glücksgriff. Der drittgrößte Stausee Sachsens war bislang ein Geheimtipp für Wanderer, begeisterte aber die Trailrunner durch technisch anspruchsvolle und landschaftlich abwechslungsreiche Pfade. Höhepunkte waren die Abschnitte im Elstertal sowie die Unter- und Überquerung des Viadukts Elstertalbrücke.

Wie Kulmbach ist auch Blaubeuren zum dritten Mal dabei. Eine perfekt organisierte Veranstaltung sowie die historische Altstadt von Blaubeuren am Fuße der Schwäbischen Alb, die zwei Mal proppenvoll mit Zuschauern war, begeisterte die Teilnehmer.

Was den Reiz des Trailrunnings im Mittelgebirge ausmacht, wurde in Kulmbach deutlich. Die Kombination aus den leicht modifizierten Frankenwald-Steigla "Rehberg-Weg" und "Ebersbacher Weg" in Verbindung mit dem Start- und Zielbereich auf dem Marktplatz im historischen Stadtkern überzeugte den Veranstalter. Als Organisatoren fungieren Markus Franz vom Frankenwald Tourismus und das Team der "Crazy Runners Frankenwald". Angeboten werden auch wieder Läufe für Kinder.

Anmeldungen für die Wettbewerbe sind ab Montag, 18. Februar, im Internet unter www.trails4germany.commöglich.red