Tigers weiter im Aufwind

Die Bayreuth Tigers steuern weiter auf Kurs Pre-Play-offs. Nach dem 4:3-Heimsieg nach Penalty-Schießen am Freitagabend gegen Spitzenreiter Kassel feierten die Oberfranken am Sonntag beim Letzten Landshut einen 3:1-Sieg. Der Rückstand zum Zehnten Dresden (4:3-Sieg in Ravensburg) beträgt aber noch vier Punkte.

DEL2

Bayreuth Tigers -

Kassel Huskies n. P. 4:3

(2:3, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) Wieder mit "kurzer Bank", aber bissig starteten die Oberfranken gegen Kassel. Von einer frühen Strafzeit ließ man sich nicht bremsen. Busch verwertete nach 95 Sekunden ein Unterzahlbreak zur Tigers-Führung. Bei diesem turbulenten Auftakt hatten aber auch die Huskies einige klare Chancen, die sie bis dahin nicht nutzten. Gleiches galt auch für die Tigers, bis Tramm mit einem Fernschuss über den Pfosten zum Ausgleich für Kassel traf (10.). Die erneute Führung realisierte Järveläinen im Powerplay für die "Gelb-Schwarzen". Huskies-Goalie Kuhn hatte schon auf den Fernschuss reagiert, der allerdings abgefälscht wurde, so hatte der Finne fast das leere Tor vor sich. Davon ließen sich die Hessen nicht aus dem Konzept bringen. Erster Lohn war der Ausgleich in Überzahl durch Kirsch, als Torwart Herden die Scheibe nicht festhalten konnte. 21 Sekunden machte Scalzo den Doppelschlag perfekt, sodass die Gäste sogar mit einem Vorsprung in die erste Pause gingen.

Im zweiten Drittel war das Spiel zwar weiter intensiv, aber die Anzahl und Qualität der Torchancen ließ nun nach, weil beide Teams viele Spielzüge des Gegners entscheidend störten.

In Abschnitt 3 erkämpften sich Hausherren trotz nur dreier Reihen gegen die vier Linien der Nordhessen ein leichtes Chancenplus.Erst als Kolozvary einen Schmidt-Distanzschuss zum 3:3 abfälschte, war der Bann gebrochen. Trotz vieler spektakulärer Szenen fiel kein weiterer Treffer - Verlängerung. Dort wuchsen die Torhüter über sich hinaus und vereitelten fünf hochkarätige Chancen. Im Penalty-Schießen trafen zunächst Järveläinen für die Tigers und Duffy für die Huskies. Es folgten jeweils vier erfolglose Schützen, ehe Bayreuths Goalie Herden den sechsten Versuch der Gäste von Karachun entschärfte. Davidek überwand mit seinem ansatzlosen Schuss Kuhn im Gästegehäuse zum Tigers-Sieg.

Tore: 1:0 (2.) 4-5 Busch; 1:1 (10.) Tramm; 2:1 (17.) 5-4 Järveläinen; 2:2 (19.) 5-4 Kirsch; 2:3 (20.) Scalzo; 3:3 (48.) Kolozvary; 4:3 Davidek (Penalty) / Zuschauer: 1878 / Strafminuten: 6/10 EV Landshut -

Bayreuth Tigers 1:3

(0:1, 1:1, 0:1) Zu Beginn bestimmten die Gastgeber das Spiel, allerdings ohne die ganz großen Chancen zu kreieren. Auf der Gegenseite nutzten die Tigers ihren ersten Spielzug über Karlsson und Gron zu Järveläinen zum 0:1. In der Folge hielten die Bayreuther die Niederbayern weitgehend vom eigenen Tor fern. Auch eine doppelte Unterzahl über fast 50 Sekunden überstanden die Gäste. Zwei umstrittene Strafen im zweiten Abschnitt brachten Landshut mehrfach in aussichtsreiche Position. Die zweite nutzte Pompei mit einem Schuss aus halbrechter Position zum Ausgleich. Ausgerechnet der Ex-Landshuter Busch, der zunächst noch an Pätzold scheiterte, brachte die Tigers erneut in Führung, als er den Goalie hinter dem Tor geschickt anschoss.

Im letzten Abschnitt ging den Landshutern ihr Schwung abhanden. Die Schussstatistik fiel in diesem Drittel auch zu Gunsten der Tigers aus. Zudem schwächten sich die Niederbayern mit Strafzeiten. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich vergab Löfquist in der 53. Minute. Nur Augenblicke später traf Lillich mit einem Schuss von der blauen Linie zum 1:3.

"Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Im Fünf-gegen-fünf waren wir ziemlich gut und hatten einige Chancen. Hinten haben wir nichts zugelassen", lobte Tigers-Trainer Petri Kujala sein Team nach dem Spiel. av Tore: 0:1 (10.) Järveläinen; 1:1 (27.) Pompei, 1:2 (31.) Busch, 1:3 (54.) Lillich / Zuschauer: 2645 / Strafminuten: 12/14