Thurnauer Damen unterliegen knapp

Landesliga, Damen



TC WB Thurnau -

TC Bamberg II 4:5

Ergebnisse:



Bezirksliga, Damen



TC GW Bayreuth -

TC WB Thurnau II 8:1

Ergebnisse:



Bezirksklasse 1, Herren



TC Hof II - TC Thurnau 3:6



Ergebnisse:



Bezirksliga, Herren 30



TC WB Thurnau -

EC Erkersreuth 4:5

Ergebnisse:



Bezirksliga, Junioren



TC Thurnau - TC Hallstadt 1:5

Ergebnisse:

hz



Eine bittere und knappe 4:5-Niederlage mussten die Landesliga-Damen des TC Weiß-Blau Thurnau in ihrem letzten Heimspiel gegen den TC Bamberg II einstecken, der sich damit seinen fünften Tabellenplatz weiter vor den Thurnauerinnen (6. Platz) festigt. Die zweite Damenmannschaft unterlag klar beim TC Grün-Weiß Bayreuth, die Bezirksklasse-Herren feierten einen 6:3-Erfolg beim stark aufgestellten TC Hof II.Julia Höhn siegte klar, Hannah Zenk und Nina Reichardt unterlagen. Emma Zenk und Eva Renner präsentierten sich in Bestform und es gelang der Führungswechsel, doch Marie Zenk hatte gegen die starke Wirowski keine Chance. So ging es mit einem Gleichstand in die Doppel. Hier siegten nur Emma und Marie Zenk, die beiden anderen Doppel gingen knapp im Tiebreak verloren.E. Zenk - Kramer 6:3, 6:3; Höhn - Beil 6:3, 3:6, 10:8; Renner - Knöffel (w.o.) 6:1; H. Zenk - Mayr 3:6, 1:6; M. Zenk - Wirowski 0:6, 0:6; Reichardt - Schmid 6:7, 6:2, 5:10; Höhn/H. Zenk - Beil/Mayr 1:6, 7:6, 9:11; E. Zenk/M. Zenk - Kramer/Schmid 6:3, 6:4; Renner/Reichardt - Wirowski/Schmitt 6:1, 1:6, 4:10In den Einzeln punktete nur Franziska Kunzmann, dank einer perfekten Mischung aus Sicherheitstennis und platzierten Bällen. Auch Alena Mergner lieferte sich einen engen Schlagabtausch mit Kurzawa, musste sich jedoch knapp geschlagen geben. Die restlichen Einzel gingen trotz guter Leistungen der Thurnauer Zweiten klar an Bayreuth. Im Doppel hatten Böhmer/Roßmerkel sowie Kolb/Körner noch Chancen zur Ergebniskosmetik, aber beide verloren im Match-Tiebreak.Schinner - Bergmann 6:3, 6:1; Albrecht - Kunzmann 3:6, 2:6; Albert - Böhmer 6:1, 6:0; Kurzawa - Mergner 7:6, 6:3; Brügma - Roßmerkel 6:2, 6:0; Kempinski - Kolb 6:3, 6:2; Schinner/Brügma - Kunzmann/Mergner 6:2, 6:2; Albert/Kurzawa - Böhmer/Roßmerkel 4:6, 6:4, 10:4; Albrecht/Kempinski - Kolb/Körner 6:1, 2:6, 10:8Während Johannes Höhn und Johannes Renner in umkämpften Spielen knapp im Match-Tiebreak verloren, setzten sich Florian Schulz, André Unger und Lukas Kolb souverän durch. Den wichtigen Punkt zum 4:2-Zwischenstand erzielte Maxi Popp, der durch nervenstarkes Auftreten im Tiebreak die Oberhand behielt. Im Doppel errang die Paarung Schulz/Popp den fünften Punkt und damit den Sieg, den Unger/Kolb noch ausbauten.Peetz - Höhn 6:3, 2:6, 10:2; Mauterer - Schulz 2:6, 1:6; Piyamongkol - Unger 2:6, 1:6; Habiger - Kolb 3:6, 2:6; Novikov - Popp 6:4, 2:6, 8:10; Schoepf - Renner 6:4, 6:7, 10:8; Peetz/Mauterer - Höhn/Renner 6:2, 7:6; Piyamongkol/Habiger - Schulz/Popp 0:6, 1:6; Novikov/Schoepf - Unger/Kolb 3:6, 2:6Oli Hanus und Ingo Wolfgramm sorgten für eine 2:0-Führung, die meisten Einzel gingen verloren. Florian Wiedemann gewann das sehenswerte Spitzenspiel trotz Verletzung im Match-Tiebreak. In den umkämpften Doppeln siegten nur Bock/Wolfgramm.Wiedemann - Müller 6:3, 5:7, 10:7; Bock - Bräuer 6:2, 2:6, 6:10; Wenzel - Grandits 4:6, 4:6; Hanus - Sommerer 6:2, 6:0; Kraus - Lautenbacher 3:6, 3:6; Wolfgramm - Möhwald 6:1, 6:1;Bock/Wolfgramm - Müller/Bräuer 6:7, 6:3, 10:7; Wenzel/Kraus - Grandits/Sommerer 2:6, 6:0; 6:10; Hanus/Hohenberger - Lautenbacher/Möhwald 3:6, 4:6Nur Pascal Dittrich konnte sein umkämpftes Einzel gewinnen, die Doppel gingen an die Gäste.Haas - Luga 0:6, 0:6; Dittrich - Wolf 6:2, 1:6, 10:8; Seiferth - Böttinger 0:6, 1:6; Heinl - Stehlik 0:6, 1:6; Haas/Seiferth - Luga/Wolf 1:6, 1:6; Dittrich/Heinl - Böttinger/Stehlik 3:6, 0:6