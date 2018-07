TC RW Kulmbach holt vier Meisterschaften

Landesliga Herren 55



TC RW Kulmbach - TC RG Alzenau 8:1

Ergebnisse:



Bezirksklasse Herren 60



TC RW Kulmbach - TSV Himmelkron 6:0

Ergebnisse:



Bezirksklasse Mädchen 14



TC GW Bayreuth - TC RW Kulmbach 1:5

Ergebnisse:

mh



Herausragend ist der Titelgewinn der Herren 55 in der Landesliga, die nun in der kommenden Saison in der zweithöchsten Spielklasse (Bayernliga) in diesem Altersbereich spielen.Die Herren 60 der Kulmbacher schnappten sich die Meisterschaft in der Bezirksklasse mit einem 6:0 gegen den TSV Himmelkron Im Nachwuchsbereich sicherten sich die Mädchen U14 mit einem klaren Sieg den Aufstieg in die Bezirksliga.Den vierten Meistertitel holte die Midcourt-Mixed-Mannschaft der Altersklasse 10. Michael Rausch, Luise Höhn, Nanami Sack und Ida Sandkop gewannen ohne Punktverlust ihre Kreisklassen-Gruppe und spielen nun um die oberfränkische Meisterschaft.In der ersten Einzelrunde brachte Manfred Heinbuch die Kulmbacher mit einem klaren Sieg in Führung. Matthias Schneider tat sich zu Beginn schwer und lief einem Rückstand hinterher, gewann aber in zwei umkämpften Sätzen. Der gesundheitlich geschwächte Kulmbacher Mannschaftsführer Klaus Bornschlegel rang seinen Gegner im Match-Tiebreak nieder. Das Spitzeneinzel war eine klare Sache: Thomas Risse ließ seinem Gegner aus Alzenau kein Chance.Mit einer starken Vorstellung holte Harald Kistner den siegbringenden fünften Punkt für die Kulmbacher mit einem 10:8 im Match-Tiebreak. Sein Gegner hatte zuvor alle seine Saisonspiele gewonnen. Dagegen vergab Martin Speier im Match-Tiebreak des letzten Einzels zwei Matchbälle und musste den Alzenauern den Ehrenpunkt überlassen.Anschließend verzichteten die Gäste auf die Austragung der Doppel. Durch den hohen Sieg und die gleichzeitige Niederlage der Konkurrenz im Titelkampf sind die Kulmbacher nicht mehr von Platz 1 zu verdängen.Risse - Mielsch 6:3, 6:2; Schneider - Winkler 7:6, 7:5; Speier - Trageser 7:5, 4:6, 10:12; Bornschlegel - Kling 4:6, 6:3, 10:6; Kistner - Steiner 3:6, 6:3, 10:8; Heinbuch - Reischig 6:3, 6:1. Alzenau trat nicht zu den drei Doppeln an.Lediglich Wolfgang Hoffmann erlaubte seinem Gegner aus Himmelkron einen Satzgewinn. Manfred Heinbuch, Günter Ellner und Peppi Schütz feierten klare Siege in ihren Einzelbegegnungen. Auch in den beiden Doppeln spielten die Kulmbacher souverän.Heinbuch - Dressler 6:2, 6:0; Hoffmann - Schinköthe 3:6, 6:0, 10:8; Ellner - Bittermann 6:0, 6:0; Schütz - Engelbrecht 6:3, 6:4; Hoffmann/Ellner - Dressler/Engelbrecht 6:2, 6:1; Heinbuch/ Schütz - Schinköthe/Bittermann 6:3, 6:3.Am vorletzten Spieltag machten die Mädchen des TC Rot-Weiß den Titelgewinn perfekt. Ein klarer Sieg von Victoria Hoffmann und Erfolge von Thea-Marie Meisel und Emily Reß - jeweils im Match-Tiebreak - brachten die Gäste auf die Siegerstraße. In den Doppeln beeindruckten die Kulmbacher Talente mit starken Vorstellungen.Lubelski - Söldner 6:4, 7:5; Engelsing - Hoffmann 2:6, 0:6; Schönheiter - Meisel 6:4, 3:6, 8:10; Chmelevski - Reß 5:7, 6:4, 2:10; Lubelski/Schönheiter - Ludwig/Söldner 3:6, 2:6; Engelsing/Chmelevski - Hoffmann/Reß 1:6, 0:6.