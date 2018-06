"Tal" soll für den TSV Neudrossenfeld erst am Montag kommen

Totopokal, Runde 1



TSV Neudrossenfeld - SV Euerbach/Kützberg

TSV Neudrossenfeld:

Nach zwei Testspielsiegen ist Nordost-Landesligist in der Vorbereitungsphase das erste Mal richtig gefordert. In der ersten Qualifikationsrunde des Totopokals auf Verbandsebene empfängt er am Sonntag (16 Uhr) den SV Euerbach/Kützberg aus der Landesliga Nordwest.Einen Tag vorher steht für die Neudrossenfelder beim Sportfest des ATS Wartenfels noch ein Freundschaftsspiel gegen den Bezirksligisten VfL Frohnlach auf dem Programm. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 18.15 Uhr.Es ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Wie der TSV Neudrossenfeld in der Nordost-Staffel kam der SV Euerbach/Kützberg im Nordwesten in der Vorsaison in der Abschlusstabelle auf den vierten Platz.TSV-Coach Werner Thomas ist noch dabei, sich nähere Informationen über den Gegner einzuholen. Einiges weiß er allerdings schon: "Es ist eine sehr robuste Mannschaft, die in der vorletzten Saison in die Landesliga aufgestiegen ist und sich dort im zweiten Jahr mit einem guten Tabellenplatz etablierte. Der SV kommt sehr viel über den körperlichen Einsatz."Doch die körperliche Verfassung ist auch bei den Neudrossenfeldern bereits sehr gut - das haben die zurückliegenden, und gewonnen Testspiele gezeigt. Gerade beim 6:1-Sieg gegen den Bezirksligisten SSV Kasendorf zeigte der TSV eine bemerkenswerte Frühform.Doch Thomas schwächt ab: "Das ist eine Momentaufnahme. Wir sind mitten in der Vorbereitung und haben unter der Woche wieder sehr gut gearbeitet, wobei die Jungs nur den Mittwoch frei hatten. Die Belastung ist sehr hoch und am Samstag absolvieren wir in Wartenfels noch ein Vorbereitungsspiel gegen den Landesligaabsteiger VfL Frohnlach."Der frühere Spielertrainer des Landesligisten TSV Sonnefeld, Bastian Renk, ist jetzt Trainer beim einstigen Bayernligisten aus Frohnlach und hat dort eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt. "Ein Gegner, der uns sicherlich fordern wird und der auch sicher Landesliga-Niveau hat", weiß Thomas.Priorität hat aber ohne Zweifel das Pokalspiel am Sonntag. Thomas gibt die Marschroute vor: "Wir werden versuchen, alles rauszuhauen, um eine Runde weiterzukommen. Mir ist wichtig, dass die Jungs am Samstag und am Sonntag versuchen, meine Vorgaben umzusetzen."Der Neudrossenfelder Trainer ist sich aber auch im Klaren darüber, dass seine Mannschaft nach der harten Vorbereitung auch vor einem Leistungsabfall nicht gefeit sein wird: "Das kleine Tal wird sicherlich kommen. Aber ich hoffe, dass es - so wie wir uns das vornehmen - erst nach diesem Wochenende ist."Bargenda, Brand, Carl, Engelbrecht, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, Hacker, Hahn, Hannemann, Hoffmann, Kolb, Majczna, Mehlhorn, Möckel, Pauli, Peters, Podcur, Pötzinger, Russ, Sahr, Taubenreuther.