Taekwon-Do-Prüfungen in Kulmbach: Mit Fersentritt zum 6. Kup

Für 15 Kulmbacher Taekwon-Do-Sportler fanden unter der Leitung des Großmeisters Ralph-Jörg Aman (6. Dan) sieben Gürtelprüfungen statt.



In der koreanischen Kampfkunst werden die Disziplinen Formenlauf (Schattenkampf gegen imaginäre Gegner), Technik, Kampf und Bruchtest geprüft. Beim Bruchtest müssen eine oder mehrere Fichtenholzplatten mit speziellen Kick- oder Handtechniken zerbrochen werden. Das Zerschlagen der Bretter wird im Training nicht geübt und bereits in der ersten Prüfung verlangt. Es dient der Überprüfung der Effektivität der erlernten Techniken.



Aman hatte sich überraschende und teilweise sehr anspruchsvolle Bruchtests einfallen lassen, etwa bei den Prüfungen zum 6. Kup (Grüngurt): Hier musste ein Brett in Kopfhöhe mit einem 360-Grad-Sprung und Fersentritt zerschlagen werden. Dazu sind eine hohe Sprungkraft, Beweglichkeit und Präzision erforderlich.



Für die besten Prüfungsleistungen wurden Martin Obermaier, Nele Göppner (beide 10. Kup/Weißgurt) und Pia Hanf (3. Kup/Blaugurt) ausgezeichnet.



Die erfolgreichen Prüflinge

10. Kup (Weißgurt): Sarah Zeitler, Toni Zeitler, Phuong Zeitler, Martin Obermaier, Fabian Hansmann, Nele Göppner - 9. Kup (Weißgurt): Nina Gette - 8. Kup (Gelbgurt): Marcus Hopfenmüller - 6. Kup (Grüngurt): Helga Lormes. - 5. Kup (Grüngurt): Jonathan Lormes, Vincent Lormes - 4. Kup (Blaugurt): Wolfgang Lormes - 3. Kup (Blaugurt): Angelika Skoberla, Paula Heisinger, Pia Hanf ra