Stadtsteinacher Teams bleiben ohne Punkte

Herren Bezirksklasse 1



TC Stadtsteinach -

SV Heinersreuth 3:6

Ergebnisse:



Herren 50 Landesliga



DJK Schweinfurt -

TC Stadtsteinach 7:2

Ergebnisse:



Damen 50 Landesliga



TC Stadtsteinach -

VfL Wunsiedel 1:8

Ergebnisse:

nj



Trotz eines guten Starts verloren die Bezirksklasse-Herren des TC Stadtsteinach gegen den SV Heinersreuth mit 3:6. Auch die Stadtsteinacher Landesliga-Teams der Damen 50 und Herren 50 mussten Niederlagen quittieren.Die Niederlage war für die Stadtsteinacher ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Dabei hatte die Partie sehr gut für die Gastgeber begonnen.Der kampfstarke Michael Korkisch setzte sich im Match-Tiebreak durch, Andreas Bobek ließ einen weiteren TC-Sieg folgen. Allerdings verlor Klaus Schröppel deutlich.In der zweiten Spielrunde gewannen Max Fiessmann und Tobias Burger den ersten Satz jeweils mit 6:1, mussten sich dann aber im Match-Tiebreak geschlagen geben. So stand nach den Einzel für die Hausherren statt einer Führung ein 2:4-Rückstand zu Buche. In den Doppeln verkürzten Fiessmann/Korkisch mit einem Dreisatzsieg. Und sogar eine Überraschung lag in der Luft, denn die anderen beiden TC-Doppel gewannen den ersten Satz, doch erneut verpassten die Stadtsteinacher in beiden Partien den Sieg.Fiessmann - Pensel 6:1, 1:6, 8:10; Korkisch - Hofmann 6:1, 5:7, 10:5; Will - Huttinger 2:6, 1:6; Schröppel - Edling 1:6, 1:6; Burger - Häußinger 6:1, 2:6, 11:13; Bobek - Jahn 7:5, 6:0; Fiessmann/Korkisch - Pensel/Hofmann 6:3, 1:6, 10:7; Bobek/Kerner - Huttinger/Jahn 6:4, 1:6, 8:10; Burger/Sesselmann - Edling/Häußinger 7:5, 1:6, 8:10.Der Tabellenführer war für den TC eine Nummer zu groß. Die mit drei Tschechen - darunter der frühere Trainingspartner der Tennislegende Ivan Lendl - spielenden Schweinfurter waren in den Einzeln dominant. Lediglich Jürgen Hoffmann holte mit einer sehr starken Leistung einen Punkt und ist als einziger Stadtsteinacher in der laufenden Saison ungeschlagen.Hrdy - Streng 6:2, 6:1; Wörner - Schröppel 6:1, 6:1; Kraus - Posse 6:3, 7:5; Richter - Hildner 6:0, 6:2; Voit - Hoffmann 6:3, 4:6, 7:10; Pfisterer - Hoderlein 6:0, 6:1; Kraus/Richter - Streng/Posse 6:3, 7:5; Hrdy/Gabriel - Schröppel/Hoffmann 6:0, 6:2; Wörner/Pfisterer - Hildner/Hoderlein 1:0 (Aufgabe DJK).Beate Kratkai holte dank ihres druckvollen Grundlinienspiels den einzigen Punkt für den TC Stadsteinach. Evi Koll und Susanne Will unterlagen trotz ordentlichen Leistungen, Sigrid Burger musste verletzungsbedingt aufgeben.Zudem fanden Christine Erhardt und Antje Lotz nicht in ihr Spiel und unterlagen deutlich. In den Doppeln gelang nur Will /Lotz ein Stadtsteinacher Satzgewinn.Kratkai - Pasurka 6:3, 1:6, 10:5; Koll - Medelska 3:6, 3:6; Will - Lauterbach 5:7, 3:6; Burger (w.o.) - Hübner 3:6, 0:4; Erhardt - Schödel 2:6, 2:6; Lotz - Schöffel 2:6, 0:6; Kratkai/Erhardt - Pasurka/Medelska 3:6, 4:6; Koll/Göppner - Lauterbach/Hübner 3:6, 1:6; Will/ Lotz - Schödel/Schöffel 6:4, 3:6, 4:10.