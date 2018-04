SSV Kasendorf fehlt die Durchschlagskraft

Der SSV Kasendorf hat den Rückstand zu den Aufstiegsplätzen der Bezirksliga Ost nur um einen Punkt verringert. Im Heimspiel musste sich der Drittplatzierte mit einem 1:1 gegen den TSV Thiersheim zufrieden geben. Der VfR Katschenreuth hielt mit einem torlosen Remis beim TSV Kirchenlaibach seinen hinter ihm platzierten Gegner auf Distanz.



Bezirksliga Oberfranken Ost

SSV Kasendorf - TSV Thiersheim 1:1



Die Partie begann dank einer Kombination zweier Youngster perfekt für Kasendorf: Nico Do

Adro hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt und in die Mitte zum mitgelaufenen Jonas Friedrich gepasst - 1:0 (5.). Kurz darauf setzte Jermaine Mullen zum Solo an, doch seinen Schuss parierte Gästetorwart Valentin Schinner stark.



Thiersheim war zunächst nur bei Ecken gefährlich. Nikolai Vates brachte den Ball jedoch aus kurzer Distanz nicht im Kasendorfer Tor unter. Im Gegenzug scheiterte Daniel Grasgruber an Schinner. Auch die letzte Chance der ersten 45 Minuten gehörte den Gastgebern: Steffen Titus schoss aus der Distanz knapp über das Tor.



Auch in der zweiten Halbzeit fiel nach fünf Minuten ein Treffer - diesmal für die Gäste. Sebastian Pollak erzielte per Drehschuss das 1:1. Zuvor hatte der Torschütze seinen Gegenspieler mit einem harten Körpereinsatz aus dem Weg geräumt, doch die Kasendorfer reklamierten vergeblich Foulspiel.



Auch in der Folge waren die Gastgeber mit Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden - vor allem bei zwei kritischen Situationen im TSV-Strafraum. Zumindest einen Elfmeter hätte man geben können, wenn auch nicht müssen.



Im Anschluss zeigten die Gäste mehr Ballsicherheit, brachten die SSV-Defensive aber kaum in Verlegenheit. Den Siegtreffer für die Heimelf vergab Matthias Pistor, als er mit einem Kopfball am besten TSV-Spieler, Torwart Schinner, scheiterte.



SSV Kasendorf: Cukaric - Gunzelmann, Fuchs, Hollfelder, Schubert, Titus, M. Pistor, Do Adro, Grasgruber, Friedrich (60. A. Pistor), Mullen (69. Luft).

Schiedsrichter: Zahner (SV Zapfendorf). - Zuschauer: 120. - Tore: 1:0 Friedrich (5.), 1:1 Pollak (50.). ba



TSV Kirchenlaibach - VfR Katschenreuth 0:0



In einem schwachen Spiel neutralisierten sich die Teams weitgehend. Es war ein Mittelfeldgeplänkel, das zeitweise zur Bolzerei ausartete. Passstafetten über mehr als drei Stationen waren rar, Standardsituationen verpufften wirkungslos. Bei der einzigen Chance in Halbzeit 1 scheiterte Maximilian Kirsch mit einem Kopfball an TSV-Torwart Alexander Dujicek.



Im zweiten Durchgang blieb das Spiel zerfahren. Zweikämpfe und Spielunterbrechungen prägten das Geschehen. Katschenreuth kam nicht mehr zu Torchancen.



Kirchenlaibach gelang es in den letzten 20 Minuten, Druck aufzubauen und zum Abschluss zu kommen. TSV-Torwart Sven Neidhart parierte mehrmals glänzend.



VfR Katschenreuth: Neidhart - Kirsch, Stübinger, Kolb, Schubert (23. Meisel), Michel, Dippold, Pistor, Wetterman (80. Limmer), Amon, Weggel (85. Hoffmann)



Schiedsrichter: Zahn (FC Großalbershof). - Zuschauer: 150. red