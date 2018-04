SpVgg Bayreuth setzt auf kompakte Verteidigung

Mit dem 3:0-Pokalerfolg gegen Rosenheim gelang Regionalligist SpVgg Bayreuth eine schöne Kür. Heute Abend (19.30 Uhr) ruft die Bayreuther nun die Pflicht: Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten muss her, um weiter Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.



Regionalliga Bayern

FC Memmingen -

SpVgg Bayreuth

"Memmingen wird ein ganz unangenehmer Gegner", sagt SpVgg-Trainer Christian Stadler. "Wir stellen uns auf eine Mannschaft ein, die unbedingt gewinnen will. Da müssen wir entsprechend dagegenhalten. Die Anreise ist sehr weit, die Regenerierung nach den letzten Spielen, in denen die Mannschaft immer unter Druck gestanden war, eine Herausforderung. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir dort punkten", zeigt sich Stadler zuversichtlich. Zumal die Abwehr in den vergangenen Heimspielen bockstark stand. Einzig die Ladehemmung vor dem gegnerischen Tor hat immer noch Bestand.



Gut, dass Julian Kolbeck mit seinem Kopfballtor im Pokalspiel den Dosenöffner gab. "Das war gut für uns", so Stadler. "Die Mannschaft ist in der Lage, eine Führung nach Hause zu bringen. Wir kamen nicht mehr wirklich in Bedrängnis, haben Rosenheim nur eine Chance gestattet." Eine kompakte Defensive wird auch in Memmingen die Basis für einen Erfolg sein. "Denn vorne sind wir immer für ein Tor gut", weiß Stadler. red