SpVgg Bayreuth: Duo kommt, Hobsch geht

Der Kader der SpVgg Bayreuth für die kommende Regionalliga-Saison nimmt Konturen an: Mit Stürmer Christoph Fenninger vom 1. FC Saarbrücken und Mittelfeldspieler Mario Götzendörfer vom SV Seligenporten stehen zwei weitere Neuzugänge fest. Dagegen wird Patrick Hobsch die Altstädter verlassen.Fenninger (23 Jahre) und Götzendörfer (21) sind Wunschspieler von Trainer Josef Albersinger: "Ich kenne beide Spieler aus ihrer Zeit in Ingolstadt und bin überzeugt, dass sie uns weiterhelfen werden." Fenninger spielte von 2014 bis 2017 in Ingolstadt (63 Einsätze in der Regionalliga/13 Tore) und wechselte dann zum Südwest-Regionalligisten FC Saarbrücken (19 Einsätze).Götzendörfer trug von 2014 bis 2017 das Ingolstadter Trikot (52 Spiele/2 Tore). In der vergangenen Saison kam er beim SV Seligenporten auf 28 Einsätze (7 Treffer). "Er ist technisch beschlagen und laufstark, kann auf der Sechs und der Außenbahn spielen", sagt Albersinger.Nicht mehr zum Altstädter Kader gehört Stürmer Patrick Hobsch. "Er hat uns darüber informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Wenn er die Chance hat, Profi zu werden, muss man das akzeptieren. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagt Albersinger und fügt hinzu: "Wir haben einige Probespieler und sind mit vielen spannenden Spielern in Kontakt. Ich bin sicher, dass wir eine gute Mannschaft stellen werden."